"Ley David es innecesaria, lo que la familia Gámez pide ya existe": AGL

“No es necesario eso, eso es ocioso, ya existe dentro de la Ley de Ganadería cuál es la responsabilidad”, manifestó el titular de la Asociación Ganadera Local de Parral (AGL) respecto a la iniciativa presentada por la familia Gámez que lleva por nombre “Ley David”, en la cual se busca establecer sanciones para quienes no cuiden al ganado que es de su propiedad. En este sentido, Fidencio Loya, responsable de la AGL, mencionó que lo que piden ya existe, y que, además, en muchas ocasiones no solo es responsabilidad de los ganaderos, sino también de los conductores.

➡️ Recibe las noticias directo a tu celular. Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp

Este lunes se dio a conocer por parte de la Asociación Ganadera Local de Parral que es lamentable el hecho que se presentó en el mes de junio en la carretera Aldama, donde un joven perdió la vida a causa de semovientes que no estuvieron resguardados de manera correcta.

En este sentido, argumentó que sin duda alguna una vida humana es muy valiosa, y que no justifica que no hubo error por parte de los ganaderos responsables, señaló que, en efecto, es responsabilidad del ganadero el tener protegidos a sus animales y evitar que salgan a las calles y ocasionar accidentes.

Parral Analizará comisión de Desarrollo Rural del Congreso Estatal propuesta de Ley David

“También hay que entender que los ganaderos no echan a los animales a la calle por gusto, andan por ahí porque se salieron, porque muchas veces hay un tercero que facilita que los animales se salgan a la vía pública”, expresó.

Lo anterior, fue señalado al referir que, en muchas ocasiones, son personas quienes al conducir a exceso de velocidad dañan los cercos de las carreteras y no informan al dueño de manera inmediata, y es lo que en ocasiones provoca que los animales salgan a la carretera.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“A veces vemos animales en la carretera (…) yo me paro y abro una cerca y meto a los animales, no importa si no es del corral al que pertenece”, manifestó.

Por otra parte, respecto a la ley que la familia de David Gámez pretende, Fidencio Loya la calificó como “ociosa”, pues manifestó que la ley ya existe y ahí se tienen contempladas las sanciones y las responsabilidades de los ganaderos.

Finalmente, invitó a los ganaderos a tener mayor cuidado de sus animales con mejor atención con el fin de evitar que se presenten este tipo de situaciones tan lamentables. Hizo un exhorto a los ganaderos para tener mayor control, “recuerden, señores, que una vida humana vale más que todo el ganado que podamos tener”, concluyó.

Nota publicada originalmente en El Sol de Parral