Localizan sin vida a joven desaparecido en Satevó

Encuentran sin vida al joven Axel Arael Robles, quien se encontraba desaparecido desde el 01 de enero, cuando fue visto por última vez en Satevó.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Durante el transcurso de la tarde de este martes, se informó sobre la localización de Axel Arael Robles Lira, quien lamentablemente fue encontrado sin vida.









Es de recordar que el joven de 19 años se encontraba desaparecido desde el primero de enero, cuando fue visto por última vez en el municipio de Satevó, alrededor de las 18:00 horas, desde ese día se emprendió su búsqueda.

Sin embargo, fue durante esta tarde cuando a través de redes sociales, familiares y amigos informaron sobre la localización del joven.









“En medio de todo mi dolor quiero agradecer a todos lo que me ayudaron compartiendo la fotografía de mi pequeño. No lo encontré como quería sano y salvo; me lo entregaron muerto, esta es una pena que jamás superare. Dios perdone a quien te hizo daño mí amor . Te amo y sé que ya no sufres y que estás con tu abuelo, ahora él te cuenta las mismas historias que tanto nos divertían aunque fueran las mismas. Te amamos Axel Robles”, expresó un familiar del joven.

Cabe señalar que hasta el momento se desconocen mas detalles sobre los hechos, por lo que habrá que esperar a que las autoridades emitan información al respecto.