Madre de Margarita, desaparecida, pide a Maru Campos avances en la investigación

La madre de Margarita Imperial, quien se encuentra desaparecida desde hace 20 días, realizó un llamado a la gobernadora del Estado de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, debido a que no se cuentan con avances en la investigación de la desaparición de la mujer.

Días de angustia, desesperación e impotencia es como narra la señora Carolina Blanco que se ha sentido desde la desaparición de su hija; Margarita Imperial, de 40 años, de quien no se tiene información desde el pasado 29 de agosto.

Es de recordar que fue desde el pasado 26 de agosto, cuando Margarita informó a sus familiares que saldría de Parral con rumbo a la ciudad de Madera a bordo de un automóvil de la marca Hyundai Elantra, de color negro.

La última vez que hablaron con la mujer fue el 29 de agosto, siendo desde ese momento que se perdió su rastro, por lo cual, sus familiares tienen miedo de que haya sido víctima de la comisión de algún delito.

Ante esto, la madre de Margarita realizó un llamado a la Gobernadora del Estado de Chihuahua, con el objetivo de que los apoye en las acciones para la búsqueda de su hija.

“Ayuda, soy una madre desesperada, ya son 20 días que no sé nada de mí hija, ya se puso la denuncia correspondiente y se giró boletín de búsqueda pero hasta el momento no hay noticia alguna; siento angustia, desesperación, y mucha impotencia al no saber nada de ella, le pido por favor me ayude”.

En compañía de Margarita iba también una mujer identificada como Yanina Aurora Payán Sotelo, a quien apodan "La Morena"; la última vez que se le vio se encontraba en la ciudad de Parral, indicando que acudiría a Madera junto a otra persona, Margarita Imperial Blanco.

Sin embargo, horas después sus familiares no volvieron a tener contacto con ellas, por lo cual dieron aviso a las autoridades correspondientes.

De igual forma, durante ese mismo día se notificó también sobre la desaparición de Jesús Armando Durán Meléndez, quién es pareja de "La Morena", debido a que no volvió a responder las llamadas de su teléfono celular, perdiéndose todo contacto con él.

