Madre parralense lleva seis años buscando a su hijo desaparecido

“El peor calvario de una madre es tener a un hijo desaparecido”, dijo Serafina Caldera, quien desde hace seis años, permanece en la búsqueda de su hijo Marcos Antonio Caldera, un joven que perteneció durante un tiempo al Ejército Mexicano.

Serafina Caldera, es una madre quien ha tenido que enfrentarse a la desaparición de uno de sus tres hijos, Marcos Caldera Vázquez, quien a los 19 años de edad se perdió todo rastro y su desaparición continúa siendo una incógnita para su familia.

Marco es descrito como un joven alegre y amigable, además de que por un tiempo se unió a las filas del Ejército Mexicano, sin embargo, decidió dar su baja para realizar otras actividades en su vida cotidiana.

Su desaparición es señalada por su madre como una situación extraña, ya que fue el 27 de diciembre del 2018 cuando a través de una llamada, el joven le indicó que se encontraba en el municipio de Jiménez y que estaba justo en la central de autobuses, debido a que regresaría a Parral.

Narró que el joven se encontraba en compañía de un amigo identificado como Fernando, alias "El Chilango” por lo que lo último que le comentó es que retornaría a su hogar.

“En esta última llamada que tuve con mi hijo lo noté extraño, como serio, sin embargo, nunca imaginé que sería la última vez que escucharía su voz”, así lo expresó la madre de Marcos Caldera Vázquez.

Explicó que al paso de las horas, otro de sus hijos le notificó que Marcos no había regresado al lado de su pareja, por lo que se encontraban buscándolo para verificar qué había pasado con los dos hombres.

La madre de familia mencionó que volvió a marcar al celular de su hijo constantemente con la esperanza de que volviera a contestarlo, esta situación se prolongó por alrededor de un mes, pero Marcos jamás volvió a responder, además de que después su teléfono mandaba a buzón.

Señaló que siguieron el protocolo e interpusieron la denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE), sin embargo, únicamente les tomaron los datos, pero no se concretó alguna acción de búsqueda para Marcos y su amigo.

Mencionó que fue el pasado 24 de octubre, cuando tras casi seis años de la desaparición del joven, las autoridades implementaron un rastreo en el lugar conocido como "Rancho San Jorge", en la parte que colinda con el Río Florido, sin que se localizaran indicios u objetos de interés criminalístico.

“Después de varios años, este es el primer rastreo que realizan en la búsqueda de mi hijo, fuera de eso no se ha realizado nada que me ayude a saber qué fue lo que en verdad pasó con él, por lo que cada día es una angustia y sufrimiento”.

Indicó que en este tiempo no ha logrado descubrir qué pasó con el joven. “No sé qué pasó con él, no sé si se lo llevaron, o por qué no ha regresado con nosotros, sin embargo, mi lucha continúa hasta que logre saber de mi hijo”.

Finalmente hizo un llamado a la población para que la ayuden a que descubra el rastro de Marcos, “ayúdenme por favor, como madre es muy difícil el aceptar no saber en dónde está mi hijo, yo mantengo la esperanza de que lo voy a encontrar con vida”.

Nota: El Sol de Parral