Manifestación pacífica de Movimiento Ciudadano contra iniciativa de Reforma Energética

Encabeza Sol Sánchez manifestación pacífica en contra de la iniciativa de Reforma Energética, se manifiesta Movimiento Ciudadano a las afueras de la Comisión Federal de Electricidad, con el fin de exhortar a los diputados del Congreso de la Unión a votar en contra de la propuesta.

Leyendas como: "A favor de reducir la contaminación"; "A favor de luz más barata para los mexicanos"; "A favor de un futuro verde para tus hijas e hijos", entre otras, era lo que se podía leer en las pancartas de los manifestantes.

Militantes y simpatizantes de Movimiento Ciudadano realizan manifestación pacífica a las afueras de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como rechazo a que se dé la reforma eléctrica discutida en la Cámara de Diputados. Sol Sánchez Mendoza, junto con los regidores encabezaron la manifestación, no se realizó un bloqueo ya que se permitió que usuarios pagaran sus recibos de luz en los cajeros.

Chihuahua Por considerarla un retroceso, PRD rechaza reforma eléctrica

El día de hoy aproximadamente a las 11:45 A.M. simpatizantes del partido Movimiento Ciudadano se manifestaron a las afueras de las oficinas de CFE para mostrar su desacuerdo hacia la iniciativa de Reforma Energética, fueron alrededor de 100 personas que con pancartas en mano rechazaron que se apruebe la petición, esta acción se realizó al mismo tiempo en que la Cámara de Diputados discutía las modificaciones a la ley.

Sol Sánchez, señaló que Movimiento Ciudadano está a favor de las energías limpias y que con esta reforma se incrementaría la contaminación.

Las pancartas contenían leyendas que decían: a favor de reducir la contaminación, a favor de luz más barata para los mexicanos, a favor de un futuro verde para tus hijas e hijos, entre otras, para que se tuviera un futuro con energías limpias, por alrededor de 20 minutos a las afueras de las oficinas se estuvieron manifestando, para después retirarse del lugar.

Sol Sánchez Mendoza, presidenta del Comité local de Movimiento Ciudadano señaló que fue una manifestación pacífica porque no están de acuerdo con la Reforma Energética, no se están obstruyendo a ninguna persona a que realice sus pagos de los recibos en los cajeros, esta manifestación no es un capricho ni político ni de Movimiento Ciudadano,ya que consideran que no es benéfica para el medio ambiente.

Así también, señaló que no es benéfica para la economía de los mexicanos, consideró que están dando su total apoyo a sus diputados de la bancada naranja, que la gente sepa que no es cierto lo que están diciendo los partidarios de MORENA, refirió que están en oposición al igual que otros partidos, incluso, invitó a diputados para que se unan y que no se apruebe esta reforma que no traerá ningún beneficio.

Para finalizar, señaló que ellos como Movimiento Ciudadano están a favor de las energías limpias, para que lleguen a tener un futuro mejor sus hijas e hijos, siempre hemos luchado por cuidar el medio ambiente, ya que con esta reforma se va a incrementar la contaminación, así también los costos para la producción de la energía eléctrica, por consecuencia van a aumentar los cobros en los recibos de la luz para los mexicanos.