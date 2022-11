Marchan por justicia para Dulce María, Yadira y todas las víctimas de feminicidio en Parral

Mujeres “marchan en silencio” durante el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer; pidieron justicia para Dulce María y Yadira, esto a casi un año de sus feminicidios; en los que que se señala que su expareja presuntamente está involucrado; a la manifestación pacífica acudieron voluntarias, familiares de víctimas e integrantes feministas de la asociación civil Atenea.

“Justicia Para Dulce María”; “Quiero morir de vieja y no por ser vieja”; “Mujer, no me gusta cuando callas”; “Justicia”; “Que no quede impune”; “Castigo para el asesino”; “No murieron, las mataron”; fueron algunas de las leyendas que se observaron durante la marcha.

Las mujeres marcharon portando pancartas con mensajes para pedir justicia. Foto: Luis Murillo | El Sol de Parral

Eran las seis de la tarde con 20 minutos cuando cerca de 30 mujeres partieron de la glorieta ubicada en la prolongación Independencia en dirección a la Plaza de la Identidad, donde concluyó la marcha 20 minutos después de su inicio.

El viento sopló, el frío incomodó, pero la lucha las unió; así se dieron cita decenas de mujeres parralenses que codo a codo pidieron justicia para Dulce María y Yadira mediante pancartas con mensajes de protesta.

La tarde-noche de este 25 de noviembre se pudieron observar fotografías de víctimas como Dulce María Martínez y Yadira Gutiérrez; así como otros casos de asesinatos de mujeres que han perdido la vida en Parral y la región sur del estado de Chihuahua.

En la marcha avanzaron 30 mujeres entre integrantes del colectivo, familiares de las vícyimas y voluntarias. Foto: Luis Murillo | El Sol de Parral

A la marcha acudieron las madres de Dulce María y Yadira; quienes pidieron justicia en el caso de sus hijas; e incluso señalaron que según lo que les han expuesto en Fiscalía la condena del presunto responsable sólo podría ser de 30 años; motivo por el cual piden que se le responsabilice por los hechos y se le dé una condena de prisión vitalicia.

Se destaca que al destaparse el caso de Dulce María, se señaló que Juan Manuel, exmilitar de 33 años y ex pareja de Dulce; se encontraba involucrado en los hechos violentos donde perdió la vida Yadira.

Justicia por Dulce, por Yadira y por todas las víctimas de feminicidio. Foto: Luis Murillo | El Sol de Parral

Ante esta situación, Cruz del Carmen Arroyo, madre de Dulce María, además de Josefina Cordero; madre de Yadira; pidieron a las autoridades de investigación que se le vinculen ambos casos para que el presunto reciba una condena.

Según lo expuesto por la mamá de Dulce María, personal de la Fiscalía General de Investigaciones zona sur le ha mencionado que cuentan con pruebas suficientes para que el presunto se le declare culpable.

No obstante, en el caso de Yadira, no se ven los mismos avances ya que según la madre considera que se le está dando carpetazo; dado que primero lo deben de declarar culpable del caso de Dulce para proseguir con las investigaciones del caso de Yadira, ya que puede tratarse del mismo responsable.

El primer bloque lo integraron las dos familias de las víctimas, posteriormente las activistas y en el tercer grupo las personas que acudieron como voluntarios de la marcha; además se contó con el apoyo de elementos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

