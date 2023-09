¡Más vivienda! Aprobados seis nuevos fraccionamientos en Parral

Se han aprobado seis nuevos fraccionamientos en la ciudad, los cuales, están ubicados en diferentes colonias, y que, por mencionar algunos, se encuentra La Cima, Residencial Universidad, Bosques del Real, entre otros. Según destacó Michelle Chávez, los fraccionadores deben responder a una serie de estrictos requisitos para poder instalarse en la ciudad.

Lo anterior fue informado por parte de la directora de la oficina de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio, Michelle Chávez, quien refirió que Parral ha recibido solicitudes de fraccionamientos para poder instalarse en la ciudad, siendo seis los que ya se encuentran autorizados.

La entrevistada dijo que cuando se hace una solicitud se le pide al fraccionador una serie de requisitos estrictos con el fin de que no exista un problema legal a futuro.

En este sentido, explicó que entre ellos, se destaca que los fraccionamientos deben de tener acceso a la energía eléctrica, agua y saneamiento, así como de vías de comunicación, de no ser así, no se autorizan.

“A inicios de esta administración a la fecha, se han autorizado seis fraccionamientos habitacionales (…) están en revisión todavía el Federico Ferro”, expresó.

Asimismo, dijo que ya se han revisado dos fraccionamientos más, pero todavía no están autorizados, sin embargo, dijo que ya se les dio el “visto bueno”, y que continúan los trámites para regularizarse.

Residencial Universidad y Casa Real, ubicados al oeste de la ciudad, se encuentran siendo revisados para continuar con su trámite. Montañas y La Cima, también cuentan con el visto bueno, y que una vez que cumplan con los requisitos serán presentados ante el Cabildo para su aprobación.

Por otra parte, dijo que los seis fraccionamientos que ya están autorizados son: Las Parras, Mina La Prieta, Vistas del Parque, Bosques del Real, Rincón de las Lomas, San Rafael quinta etapa.

