"México está indefenso jurídicamente tras reforma constitucional": Diputado Francisco Sánchez

"México está indefenso jurídicamente," manifestó Francisco Sánchez Villegas, diputado local en el Congreso de Chihuahua luego de que el Senado de la República aprobara, en lo general y en lo particular, la reforma de ley que propuso la Presidenta del país en relación a que ningún juez o jueza podrá proceder contra alguna reforma constitucional que se apruebe en el Congreso de la Unión.

El diputado de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado dio a conocer su postura acerca de la aprobación de la reforma a los artículos 105 y 107 en la que se establece que son improcedentes las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad, que tengan por objeto controvertir las adiciones o reformas a la Constitución Federal.

Lo anterior luego de que el Senado de la República aprobara dichos cambios durante la noche de ayer y la madrugada de este viernes en la Ciudad de México en una sesión extraordinaria, en donde se buscó que ningún juez o jueza pueda "echar atrás" alguna reforma constitucional utilizando recursos como el juicio de amparo o la controversia.

En este sentido, Francisco Sánchez Villegas expuso que en un mes de Gobierno que ha encabezado Claudia Sheinbaum Pardo como presidenta del país, ha demostrado su visión autoritaria que tiene, por lo que destacó que su régimen está dando pasos de esta índole, pues recordó que además de haber militarizado el país y cortar al Poder Judicial, ahora buscan que los recursos como el amparo ya no se puedan presentar ante reformas constitucionales.

"Lo que buscan es que el juicio de amparo, la controversia constitucional ya no se puedan presentar ante reformas constitucionales, es decir, estamos indefensos ante el régimen, el poder, el leviatán. Estas decisiones tomadas desde el centralismo están lastimando a los ciudadanos y eso se resiente particularmente en el norte, especialmente en Chihuahua," dijo el legislador local.

Asimismo, explicó que esta reforma llamada "Supremacía Constitucional," es un riesgo para la libertad y la defensa de los mexicanos pues aseguró que las decisiones únicas estarán a manos de la mayoría en el Congreso de la Unión y que eso, quita libertad a los municipios o a los estados.

Ejemplificó que, en dado caso de que el Congreso de la Unión proponga que los Municipios ya no recibirán presupuestos federales, y sea aprobada porque son mayoría en la Cámara, no habrá nada que los representantes de los entes gubernamentales puedan defender, pues estas vías ya están suspendidas al aprobarse la "Supremacía Constitucional."

Sánchez Villegas refirió que los mexicanos están indefensos ante la visión autoritaria de Claudia Sheinbaum Pardo, no obstante, declaró que los chihuahuenses en particular aún no están indefensos, pues resaltó que ayer, antes de aprobarse dichas reformas, ganó una sentencia provisional para que las reformas a nivel nacional no se aprueben ni se acepten en el Estado de Chihuahua.

Específicamente, el legislador dictó que la reforma al Poder Judicial no tiene alcance en la Constitución local de Chihuahua, y que en ese sentido, el Poder Judicial continúa sus labores como antiguamente eran; no obstante, añadió que buscará blindar al Estado con recursos legales a fin de que las decisiones de Sheinbaum no impacten en Chihuahua.

