Miss Santa Bárbara obtiene segundo lugar en Miss Chihuahua

Joven santabarbarina obtiene el segundo lugar en el certamen de belleza Miss Chihuahua; “fue un reto muy grande, el enfrentarme a los estereotipos que marca la sociedad, estoy muy contenta con el trabajo que desempeñé, obtuve un buen lugar y eso da muestra de mi perseverancia", expresó Deniss Gómez, participante del concurso.

El segundo lugar en el certamen de belleza Miss Chihuahua, efectuado este domingo en la ciudad de Juárez se lo llevó la santabarbarina Deniss Gómez, quien otorgó una entrevista para este medio de comunicación.

Al cuestionarla sobre qué había significado el participar por primera vez en un certamen de belleza, destacó lo siguiente, “fue un proceso muy significativo, me enfrenté a los diferentes retos que marca la sociedad en cuanto a los estereotipos de belleza; sin embargo, di lo mejor de mí y obtuve muy buenos resultados”.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Señaló que la idea de participar en este concurso de belleza nació entre una plática con una de sus amigas, quien la alentó a inscribirse “desde niña siempre participé en diferentes eventos en la primaria, como reina del Día del Niño, al transcurrir el tiempo entré en una depresión yo no quería que nadie me volteara a ver, me sentía la mujer más fea del mundo; sin embargo, conozco a una amiga, quien me alienta a participar en este certamen, me decía tú tienes todo para concursar, aún con mis inseguridades decidí inscribirme”.

Gossip Busca chihuahuense coronarse como Miss US Latina

De igual forma, comentó que en un principio fue difícil, debido a que se encontró con opiniones negativas en relación a su aspecto físico “me decían que estaba gordita, que este certamen no era para mí; sin embargo, puse todo mi esfuerzo y dedicación así que de pesar 85 kilos logré bajar hasta 60 kilos, estando ya en mi peso correcto”.

Expresó que el apoyo que le brindó su familia en este proceso fue decisivo, “ellos me apoyaron en todo lo que pudieron, no conté con alguna coordinación municipal, todos los patrocinadores los conseguí, logre armar así mi propio equipo, manejando mis tiempos y actividades”.

El proyecto de labor social que emprendió la joven fue enfocado en los adultos mayores a quienes visitó, para conocer y atender sus principales necesidades básicas.

Destacó sentirse orgullosa con los resultados del certamen “regreso a mi municipio orgullosa de todo lo que logré y contenta de poder decirles sí se pudo, aun a pesar de quien no confió en mí, agradezco a todos los que me apoyaron en este proceso”.

Por último destacó que continuará preparándose para posteriores concursos de belleza “me gustó estar en este concurso, descubrí de todo lo que puede lograr, una frase que siempre me alienta es quiero puedo y me lo merezco” finalizó.