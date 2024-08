"No dejaremos de hacer ruido": Madres buscadoras preparan difusión masiva de desapariciones

“No paran los casos, no hay respuesta de las autoridades, no hay resoluciones, no dejaremos de hacer ruido, somos la voz de nuestros desaparecidos”, fue lo expuesto madres buscadoras del Colectivo 10 de Octubre rumbo al próximo 30 de agosto Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, en el que contemplan la difusión masiva de los casos de personas desaparecidas.

Explicaron que es importante realizar este tipo de acciones debido a que la lucha por saber en dónde están sus seres queridos permanece vigente, por lo que sus casos deben tener un mayor alcance.

“Somos la voz de nuestros hijos que están desaparecidos, es nuestro deber crear este tipo de actividades para difundir nuestras historias y que llegue a más personas que nos puedan apoyar con pistas sobre el rastro de ellos”.

Mencionaron que en los más de 60 casos que dan seguimiento, algunos son víctimas de desapariciones forzadas, “algunas familias han proporcionado a las autoridades datos importantes sobre presuntos responsables, o testigos, sin embargo, la Fiscalía General del Estado no avanza en las carpetas”.

Ante esta situación, señalaron que han emprendido sus propias búsquedas, rastreos, además de que actualmente las plataformas digitales juegan un papel importante en esta labor.

Por ello, en el marco de este día se contempla la difusión de los casos a través de la plataforma de Tik Tok, “es una plataforma muy utilizada por las personas, a través de ella buscamos tener un mayor alcance y lograr llegar a quienes tiene información sobre el rastro de nuestros hijos”.

Finalmente, mencionaron que es importante que las personas que cuentan con información importante sobre el rastro de personas desaparecidas lo notifiquen a las autoridades o directamente con el colectivo, lo cual puede ser de manera anónima o bien participando en el programa de recompensas de la Comisión Local de Búsqueda.

