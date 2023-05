No descarta FGE que Parral sea usado como ruta para transportar fentanilo hacia el norte

La región de Parral podría ser usada para transportar fentanilo rumbo al norte del estado; esto de acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía General del Estado Zona Sur, que hasta el momento no logran descartar a la región como una de las rutas por donde se mueve la droga que se ha confiscado en el norte del país.

Juan Carlos Portillo Coronado, fiscal de Distrito Zona Sur informó a esta Casa Editora que a pesar de que; “Hasta el momento no tiene detectada a la presencia de dicha droga” debido a que “no se reportan ingresos por intoxicaciones”; sin embargo, la región sur del estado “no se descarta que pudiera ser una ruta de trasiego”.

En las investigaciones realizadas por las autoridades estatales de la región sur del estado, señaló que no se ha logrado tener confinamientos de fentanilo, no obstante, no se cuentan con pruebas que señalen que descarten a la región en las investigaciones.

Se destaca que el Fiscal comentó que se encuentran coordinándose las acciones para la pacificación de las regiones con altas incidencias delictivas entre los tres niveles de gobierno (Federal, Estatal y Municipal).

De acuerdo con la información emitida por Gobierno Federal, en los últimos meses en Chihuahua se han expuesto confinamientos de hasta 20 kg de fentanilo, también se informó del aseguramiento de dos personas en posesión de 470 mil dólares americanos (8.6 mdp), 21 mil pesos mexicanos, una máquina cortadora de billetes y un inmueble, hechos ocurridos el pasado 24 de febrero en Ascensión, Chihuahua.

En este sentido, se destaca que la fuerza de tarea conjunta, integrada por mil 750 elementos de diferentes instituciones, realizaron actividades de refuerzo de la seguridad en siete estados; entre ellos Chihuahua, esto en el periodo del 21 de febrero al 6 de marzo de 2023.

Además de acuerdo con lo expuesto por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon informó que el problema del fentanilo ha sido una prioridad para el Gobierno de México y que combatirlo es uno de los propósitos principales del Entendimiento Bicentenario.

El secretario indica que “Los esfuerzos de México en materia de fentanilo son los más importantes del mundo”, donde dijo añade que; “No hay ningún otro país del mundo que esté haciendo tanto contra el fentanilo que se trafica hacia los Estados Unidos que México.”

Recordó que “Nada más el día 7 de febrero, fueron retenidos 300 kilogramos de precursores de fentanilo; 304 kilogramos acá; del 27 de enero al 6 de marzo hubo 22 laboratorios o cocinas desmantelados, siete mil 820 kilogramos de metanfetaminas, 45 mil 200 litros de precursores químicos, 19 mil 200 kilogramos de precursores químicos”.

Nota original de El Sol de Parral