¡No te aburras estas vacaciones! Estos son los requisitos para la veraneada 2023 en Santa Bárbara

Se acercan las vacaciones de verano, este es el periodo de descanso que tiene lugar luego de concluir el ciclo escolar y, aunque para los niños es emocionante alejarse de los deberes escolares, para lo padres de familia puede ser un dolor de cabeza debido a que cambia la dinámica familiar, los niños permanecen en casa y es común que las familias se enfrenten a dificultades como ¿quién cuida a los niños para que los padres trabajen? o, simplemente hay padres que gustan de mantener a sus hijos entretenidos en actividades que les dejen una enseñanza y les permita socializar con otros niños de su edad.

Durante estas temporada larga de vacaciones es común que organismos públicos o privados organicen "veraneadas" ¿Sabes que es esta actividad?

El propósito de las veraneadas es apoyar con el desarrollo educativo de los menores a través del juego y la socialización. Foto: Archivo | El Sol de Parral

Las veraneadas como su nombre lo indica se realizan durante el periodo de verano y son una oferta educativa pensada especialmente para los niños y niñas con el objetivo de apoyar todos los aspectos relacionados con su desarrollo a través del juego, el contacto con la naturaleza, la relación con los demás, etc.

Foto: Cortesía | Grupo México

Las veraneadas suponen un apoyo más ante la necesidad que surge en muchas familias a la hora de compatibilizar las vacaciones escolares de sus hijos/as con su vida laboral.

Un ejemplo de ésto es la próxima veraneada 2023 ofrecida por el Centro Cultural de Casa Grande en Santa Bárbara, actividades que dará inicio el próximo 17 de julio en lugar aún pendiente de informar, el curso estará dirigido a niños de 5 a 13 años.

Las actividades se desarrollarán en un horario de 8:00 a.m. hasta la 1:30 de la tarde, consistiendo en clínicas deportivas, científicas y culturales y, aunque aún no se sabe dónde se impartirán las veraneadas, los coordinadores Diosmar Palomares y Devany Acosta dieron a conocer que la información se dará a conocer a los interesados al acudir a inscribirse.

Foto: Cortesía | Grupo México

¿Cómo me inscribo a la veraneada?

Chihuahua

Para inscribirse es necesario acudir a las oficinas de Casa Grande, en Santa Bárbara con los siguientes documentos: una fotografía tamaño infantil, un alimento no perecedero o útiles escolares, y la copia del acta de nacimiento.

Mientras que para ser voluntario quienes deseen inscribirse deberán acudir a las instalaciones de Casa Grande con: dos fotos de tamaño infantil y llenar una ficha de registro.

Los coordinadores de este evento, explicaron que el objetivo es que haya más actividades de aprendizaje en el municipio para impulsar el conocimiento y la adquisición de hábitos.

Las veraneadas iniciarán el 17 de julio, la inscripción no tiene costo pero sí es importante que consideres que el cupo será limitado para que no se te pasen las inscripciones, el único requisito es llevar un artículo no perecedero o útiles escolares, así que ¡aprovecha tu verano divirtiéndote y aprendiendo cosas nuevas!

