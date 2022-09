Nora Bueno, nueva presidenta del Comité Directivo Municipal del PAN en Parral

Durante la 25 Asamblea Ordinaria del Partido Acciona Nacional, Nora Bueno fue electa como nueva Presidenta del Comité Municipal del PAN en Parral, imponiéndose con 113 votos a favor respecto a los 71 votos de Refugio Ochoa y 41 sufragios de Elizabeth Baca.

Las primeras declaraciones de la nueva dirigente fueron; “seré una presidenta de tiempo completo y sin calendario, me presento con ganas renovadas para trabajar arduamente y decididamente, me comprometo acercar al PAN, a los ciudadanos abrazar las causas que antes tuvimos y que nos dieron tanta satisfacción como partido, estoy convencida que nuestra estructura a través de los comités renovados y en zonas estratégicas de la ciudad será decisiva”.

Las primeras declaraciones de la nueva dirigente fueron; “seré una presidenta de tiempo completo, hoy estamos en un momento muy importante al interno de nuestro querido partido, estamos ante el momento de renovación de su dirigencia municipal y estamos también ante tiempos diferentes y difíciles en el plano nacional, estatal y local, pero nunca la hemos tenido fácil”.

Señaló que son un partido que nació como una férrea oposición; sin embargo, y gracias al trabajo de todos y todas unidos lograron llegar al gobierno para demostrar humanismo y buena voluntad para trabajar por el bien común.

“Hemos saboreado grandes triunfos y grandes derrotas pero aquí seguimos en esta brega de eternidad que nos encomendaron nuestros fundadores, me presento con ganas renovadas para trabajar arduamente, decididamente y recuperar la posición que nos ganamos a base de trabajo por eso les digo que trabajaré decididamente junto a mi equipo y aquellos que se quieran sumar”, destacó.

Por lo anterior, señaló que su objetivo es fomentar una verdadera unidad libre de resentimientos y de diferencias a través de la búsqueda de consensos y soluciones en un marco de tolerancia y de flexibilidad a las diferentes maneras de pensar.

“Me comprometo acercar al PAN, a los ciudadanos abrazar las causas que antes tuvimos y que nos dieron tanta satisfacción como partido, estoy convencida que nuestra estructura a través de los comités renovados y en zonas estratégicas de la ciudad será decisiva”, detalló.

En tanto, la expresidenta, Tere Arteaga declaró; “me presento ante a ustedes para darles a conocer el estado que guarda nuestro partido, me es grato informales que según la fecha de corte del 7 de septiembre la membresía de nuestra institución política es de 480 miembros activos, es muy grato decirles que esto nos convierte en un movimiento que va en crecimiento”.

Expresó que como dictan los estatutos, los informes financieros fueron entregados en tiempo y forma ante el Comité Directivo Municipal, así como en las reuniones informativas, en donde quedo constatado que en caja hasta el día de hoy se registra la cantidad de 20 mil 270 pesos con 85 centavos, la cual será entregada a la nueva presidenta del PAN.

“Mi agradecimiento a todas las personas, amigos y amigas que durante este periodo me apoyaron, todo el esfuerzo realizado, los logros fueron gracias a todas las personas que se sumaron, sería injusto e incierto el decir que se debe a una servidora, quiero darle una cordial felicitación a Nora Bueno, le deseo todo el éxito y le pido que la apoyemos para salir adelante en los grandes retos que vendrán, no nos perdamos en batallas internas que además de ser innecesarias son inútiles, el 2024 está en puerta y no podemos perder el tiempo”.