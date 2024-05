"Nos volvemos investigadoras": Madres buscadoras trabajan con dos testigos protegidos

Madres buscadoras del Colectivo 10 de Octubre se encuentran trabajando con dos testigos protegidos, quienes pudieran brindarles información sobre la localización de los restos de personas desaparecidas en la zona serrana.

“Dentro de la labor en la búsqueda de nuestros hijos, en ocasiones nos volvemos hasta investigadoras, debido a que la autoridad no comprende la impotencia que sentimos de que no se resuelvan nuestros casos, por lo que al ir indagando logramos el acercamiento con testigos, únicamente para localizar a nuestros seres queridos, no buscamos culpables”.

Como parte de las acciones que realizan en la búsqueda de sus hijos, madres que integran el Colectivo 10 de Octubre en la región sur del estado efectúan una labor de investigación en la que el único objetivo es encontrar a sus familiares.

Detallaron que en cada caso trazan una línea de investigación en la que se contemplan los datos más importantes, como lo son amigos, conocidos y el lugar en el que fue visto por última vez su ser querido.

“Es importante que no se deje suelto ningún detalle, debido a que todo ayuda a la investigación que realizamos como madres, ya que la autoridad jamás presenta avances en los casos”.

Explicaron que algunos casos presentan complejidad, por lo que mencionaron que es importante la colaboración de quienes tienen información sobre las personas que han desaparecido en esta zona sur.

“Debemos ser empáticos con el sufrimiento de las familias que se enfrentan diariamente a no saber del rastro de sus seres queridos; únicamente pedimos que, aunque sea de manera anónima, nos digan en dónde están nuestros hijos para poder alcanzar la paz que nos fue arrebatada”.

Mencionaron que actualmente, dos testigos protegidos se encuentran colaborando con el colectivo, por lo que resaltaron que a través de la información con la que cuentan, pudieran obtener pistas que las ayuden a localizar los restos de personas ausentes en la zona serrana.

“Buscamos siempre proteger a quienes nos brindan información sobre nuestros familiares desaparecidos, por lo cual el contacto se realiza únicamente entre madres buscadoras y testigos sin el enlace externo”.

Resaltaron que por medio del aporte de datos en los casos se contemplan realizar nuevos rastreos en diversas comunidades de la zona serrana. “Estamos trabajando, nuestra labor nunca terminará hasta que regresemos con nuestros hijos, sea de la manera que sea sin buscar culpables”.

Cabe recordar que también el fiscal de Distrito Zona Sur, Juan Carlos Portillo, en días pasados declaró que realizarán rastreos en comunidades del municipio de Matamoros tras tener indicios sobre fosas donde posiblemente estén sepultadas personas con reporte de desaparición.

“Estuve en un rastreo en la semana, pero durante tres días estuvimos en Zaragoza, donde teníamos el reporte de tres fosas; pero encontramos un vehículo sepultado”, refirió Portillo Coronado.

Explicó que primero se realiza una etapa de investigación con datos concisos para planear los rastreos y formular así las estrategias de búsqueda a impulsar durante los próximos días.

