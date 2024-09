Obras y programas sociales son mi legado: alcalde de Parral

A escasos días de terminar su administración, el alcalde César Peña Valles en entrevista destacó las acciones que fueron implementadas durante sus 3 años de gobierno, entre pavimentación de calles como la Tecnológico y la Juárez, así como la creación de programas sociales como la Canasta y las Tortillerías Solidarias, también habló de los avances que se lograron en la ciudad en materia de desarrollo turístico como la declaratoria de Pueblo Mágico y en el sector de la minería la gestión de un proyecto que podría generar casi 2 mil empleos en la comunidad de Zapién.

Desde su despacho en la Presidencia Municipal, el alcalde de Parral quien entró en funciones el 10 de septiembre del 2021 y con pocos días para culminar con su labor, habló sobre su gestión, de la cual dijo dio su mayor esfuerzo, pero ve un Parral con muchas ganas de crecer y con muchas ganas de desarrollarse, por lo que se queda con satisfacciones muy grandes de haberlo logrado.

“Que Parral tuviera más desarrollo falta definitivamente, pero yo vi una ciudad en crecimiento que ya se puede visualizar de otras partes del país, de otras partes del mundo, ya no es la ciudad o el pueblo, al final de cuentas es un lugar que ha crecido y todo se deriva a situaciones que han pasado en los últimos ocho años, como el crecimiento de infraestructura que se ha dado”, señaló Peña desde la oficina en la que despachó durante los últimos 3 años.

Señaló que el nombramiento de Pueblo Mágico que se consiguió durante su gestión catapultó a la ciudad y se puede percibir en que Parral es y seguirá siendo un centro turístico importante del país.

Puerta Violeta, un acierto contra la violencia familiar

El alcalde manifestó que en materia de seguridad se cumple, pues cuando inició su gobierno había nada más 14 cámaras encendidas porque habían fallas, sin embargo, inmediatamente se logró gestionar en aquel entonces para el 911 y se lograron encender más de 50 cámaras.

Posteriormente, la gobernadora le hizo la invitación a participar en Centinela y el Gobierno Municipal accedió a un convenio donde tenía que poner una parte, sobre todo las capacitaciones para los elementos y quienes operan las cámaras y demás, en tanto, el Estado se encargó de la inversión. “No cualquier municipio se atreve a invertir en seguridad pública, menos en cámaras de seguridad, porque el crimen organizado no le gusta estar siendo vigilado, entonces me arriesgué, un riesgo que tuve de poder vigilar la ciudad a través de Centinela y bueno, creo que se avanzó mucho en ese tema”.

Indicó que en el equipamiento logró más de 10 unidades, motocicletas, bicicletas a la corporación y que se hizo un cambio del cual tuvo que ir inclusive hasta la ciudad de Monterrey a capacitarse en el tema de Justicia Cívica y ahí se percató de en un programa que tenían que se llamaba Puerta Violeta por lo que en ese momento pensó en implementarlo en Parral y que ha logrado más de 2 mil 500 detenciones en materia de violencia familiar.

Destacó la creación del refugio para mujeres víctimas de violencia en el que se logró tener nada más tres mujeres resguardadas, ya que muchas mujeres no están acostumbradas o no quieren salirse de su entorno de violencia y al sentirse fuera de su entorno no querían estar en un lugar donde estuvieran siendo resguardadas, sin embargo, indicó que es un espacio que existe muy equipado, y para poder tener ese espacio se logró capacitar a todas las todas las mujeres que participan en el Instituto de la Mujer.

“Se requiere una capacitación profunda, desde tener psicólogos, médicos, seguridad al interior y al exterior, tener inclusive un maestro, porque las mujeres se resguardan con sus hijos y mientras pasa el periodo se le da educación a sus hijos, alimentos y fue algo que se creó en este gobierno, ojalá el próximo gobierno también dé continuidad”, señaló.

Mencionó que otro compromiso de campaña que logró cumplir fue el incremento de la plantilla laboral de Seguridad Pública con más de 50 elementos de los cuales casi 30 son mujeres, lo que habla de una corporación inclusiva y que además ya están por ingresar otros 9 agentes quienes están en la etapa final de la academia en el Instituto de Seguridad Pública para luego integrarse a las filas policiacas.

Tema social, uno de los principales objetivos

En lo que respecta al tema social, dijo que fue uno de los principales enfoques ya que cuando fungió como locutor se dio cuenta de las necesidades de los parralenses, por lo que ahora desde la alcaldía seguiría con programas que ayudarían en hacerle frente a la problemática.

“Hasta una ayuda para poder velar a un familiar, me enfoqué mucho en el tema de atender a los animalitos maltratados, entonces los programas sociales que logré crear junto con mi esposa en el DIF nos enfocamos mucho en la alimentación, primeramente en ayudar a que la gente tuviera alimento en el hogar o incluso a las personas de calle que pudieran tener alimentos diarios”, manifestó el edil.

Reconoció el trabajo de su esposa Gema Quiñonez ya que es una primera dama que ella no estaba en la oficina, dijo que ella siempre estuvo en campo, en la calle observando a quién le faltaba el alimento, a quien le faltaba la ropa, además destacó la creación de un banco de aparatos ortopédicos, de la cual se logró apoyar a más de mil 200 personas.

Destacó la creación del velatorio, el centro bienestar animal, las tortillerías municipales, canasta solidaria y programas de atención, que para él fueron cinco acciones contundentes, además de la creación del panteón nuevo.

16 millones de pesos en uniformes por año

En el tema educativo, dijo que durante los 3 años se invirtieron más de casi 50 millones de pesos en dotar de uniformes a los alumnos del nivel básico de Parral y que incluso en uno de los años hasta mochila se otorgó aunado a los 14 domos que se construyeron en distintas escuelas de la ciudad.

“Aparte de de que se otorgaban útiles escolares a los estudiantes más vulnerables, creo que en el tema educativo cumplimos, se ayudó, se apoyó y me da mucho gusto que la ciudadanía o los estudiantes se den cuenta que fue un apoyo al gobierno municipal porque definitivamente donde ayudaban era en el bolsillo de los parralenses donde los padres no gastaban absolutamente nada en muchas ocasiones porque la escuela solicita una cuota de 200 pesos, pero no, no es nada para comparar el gasto que es un uniforme”, indicó Peña Valles.

Pabellón Revolucionario, obra insignia

Destacó que en lo personal su obra insignia fue el Pabellón Revolucionario que se construyó en el marco del centenario de la muerte del general Francisco Villa, para después calificar como segunda obra importante la Puerta del Tiempo, de la cual, indicó ahorita a lo mejor no se puede percibir, pero manifestó estar seguro que en unos años se le dará el valor que corresponde.

“Otra obra que considero para mí fue fue buena fue la de panteón, el velatorio, otra más fue la rehabilitación total de la avenida Tecnológico, la creación de un espacio para personas familiares de enfermos del IMSS, un área de descanso que se ve muy insignificante, pero la verdad es que ha servido demasiado y desde luego el tema de pavimentación. En total logramos más de 150 obras”, expuso.

Además resaltó que se aplicaron alrededor de 38 mil 500 metros cuadrados de pavimento en las calles de Parral.

Se invirtió en materia del agua potable

Señaló que durante su gobierno hubo una inversión en conjunto con la Junta Municipal de Agua para la construcción de tanques elevados pero lamentó que la JMAS no los haya conectado, pues se logró solamente uno de por lo menos cuatro que se construyeron entre el gobierno pasado y el suyo.

“Nosotros solicitamos la información la JMAS sobre en qué requerían que se les ayudara y ellos afirmaron que en la construcción de tanques elevados, lo hicimos pero no se conectaron, sería bueno que la Junta Municipal los pusiera en funciones porque han ayudado bastante y además a ellos les sirve porque pues podrían cobrar el servicio”, reveló.

Turismo, el futuro de Parral

En lo que respecta a cómo ve en un futuro la ciudad y su potencial, el alcalde señaló que Parral será un referente por el turismo ya que tras el nombramiento de Pueblo Mágico se pudo percibir, ya que la primer derrama económica de un año fueron de 500 millones de pesos, del segundo año después del nombramiento cerca de 250 millones de pesos

“Yo creo que la vocación que seguirá o que deben de perseguirse es mejorarla, a los prestadores de servicio, la hotelería, los restaurantes, el comercio en general, creo que sería la vocación que que persista desde luego que hay otras como la ganadería, la madera pero al final de cuentas esas no han crecido y no crecen, el motivo, no sé lo que sí, es que la madera nada más la vemos pasar el ganado se mantiene en sequía, entonces para mí la vocación que Parral podría percibir es la de la del turismo”.

Reconoció que el proyecto Cordero es el más importante del norte de México y puede ser el proyecto más importante del país en unos meses. “Hasta donde tengo comunicación con la empresa están ya nada más esperando el cambio de gobierno federal para que salgan los permisos que ellos requieren para iniciar con la construcción de la planta. Esa planta podría dar hasta 3 mil empleos en Parral y entonces es ahí donde ya la maquiladora dejará de ser la principal fuente de empleo con mayor número de trabajadores en Parral porque ahorita es la la única fuente con mayor número de trabajadores lo que generará un crecimiento exponencial de Parral porque la proveeduría va a ser local”, indicó

“Está comprometida la empresa con eso, se comprometió con un servidor y estoy seguro que se va a comprometer con el próximo gobierno de que el crecimiento de esta mina nos va a potencializar mucho más y va a volver a ser Parral aquel sinónimo de Capital de la Plata”, expuso el alcalde emecista.

Aún sin definir su futuro

En lo que respecta sobre qué sigue para César Alberto Peña Valles, si regresa a los medios de comunicación o continúa en la administración pública, dijo que se tomara unos días o meses para analizar pero si le gustaría seguir en la función pública y apoyando a los parralenses desde cualquier trinchera incluso desde la iniciativa privada

“No tengo un proyecto definido ahorita. Yo creo que mi objetivo era cerrar bien el gobierno, cerrar bien la administración y ya posteriormente, pues analizaremos si sigo incluso en la política, ya que hay ofertas de continuar en ella, también hay ofertas de poder ayudar a la gente a través de partidos políticos, hay ofertas de continuar dentro del ámbito político y social, pero eso ya más lo decidiré, por lo pronto me voy a enfocar mucho en concluir bien el gobierno”, expuso César.

A pesar de que reconoció pertenecer a Movimiento Ciudadano, el partido que lo llevó al poder y al ser cuestionado si continuará en el proyecto naranja, el alcalde reconoció que pertenece precisamente a esas filas pero que: “No estoy casado con MC”.

