Obtienen primer lugar nacional Escaramuza Soles del Desierto

Escaramuza charra Soles del Desierto, originarias del municipio de Jiménez, pertenecientes al estado de Chihuahua, destacaron en su impecable participación en el concurso nacional (Congreso Nacional Charro Dr. Juan José Alba Martín) con un ejecución y precisión en la aplicación de la técnica, dando como resultado, el ser acreedoras al premio del primer lugar a nivel nacional.

La sede del torneo nacional del Congreso Nacional Charro, se llevó a cabo en la ciudad de Aguascalientes, en el poliforum de la Feria de San Marcos, el 21 de noviembre del 202, en donde las integrantes de la escaramuza charra Soles del Desierto, se enfrentó en una dura batalla, con competidoras de toda la República Mexicana y del mismo estado de Chihuahua.

Dentro del concurso, la escaramuza charra Soles del Desierto, entró en semifinales en el lugar numero 14, en donde para las 3:00 p.m. hora de Aguascalientes, tiempo en que se realizó la final, la escaramuza del municipio de Jiménez, quedan como campeonas absolutas del torneo a nivel nacional con 309.33 puntos, seguida de la Sanmarqueña con 306 puntos; en tercer lugar, El Herradero con 290 puntos; cuarto lugar México Mío, con 250 puntos, y en último lugar Las Peregrinas, con 224 puntos.

Para el concurso nacional, disertado en Aguascalientes, fueron cinco las integrantes de Soles del Desierto que estuvieron debutando dentro del evento.

El actual equipo de Soles del Desierto, está integrado por: Mariana Sáenz Romero, capitana y punta del equipo; Alondra Martinez Sáenz; Adriana Alejandra Baca Aguirre; Ariana Gardea Barraza; Anahí Perea Pizarro; Marian Holguín Martínez; Rosa Emma Franco Franco; Mariana Alejandra Sánchez Abes.

Así mismo, dentro del equipo se encuentran como suplentes Alejandra Maia Romero; Mayrna Yazmín Lucero Michel; Zalma Miriana Lara Holguín y el entrenador del equipo, Heriberto Sáenz Romero.

Mariana Sáenz expresa, que, para la preparación del equipo, Heriberto Sáenz, fue un de los pilares más importantes en el adiestramiento, ya que, en base a su experiencia, profesionalismo y perfección de la técnica, fue como se hizo posible lograr el campeonato.

“Heriberto es nuestro entrenador y él es quien nos prepara y esta al pendiente de cualquier error, para de inmediato y a corregirlo, es un deporte de mucha disciplina y pasión, pero que, sin duda alguna, en el tema de la preparación, Heriberto es quien está al pendiente, ya que es quien tiene mucha experiencia en el tema”, expresa Mariana Sáenz.

Foto: Gorki Rodríguez | El Sol de Parral



Así mismo, en el tema de la preparación, la alimentación fungió un papel muy importante, expresa Maia Romero, ya que nos tenemos que alimentar de la mejor manera y tratar de no consumir comida chatarra, con el objetivo de tener un buen rendimiento en nuestro deporte, se tiene la creencia de que por ser charros o andar en este deporte todo el tiempo nos la pasamos tomando alcohol pero no es así; tenemos que estar alertas, tener un buen rendimiento, no desvelarnos, comer bien, nada de alcohol, ya que este deporte aparte de bonito es peligroso. Los festejos los dejamos para el último”, comenta Maia Romero.

Después de todo nuestro esfuerzo, me siento muy contenta, sobre todo de poder representar al municipio de Jiménez. Así mismo, te comento que para nuestra preparación, los entrenamientos que realizamos son de tres o cuatro horas, los sábados y domingos, comenta Alejandra Baca.

El respaldo de la familia, es un papel fundamental y clave, en el éxito del reciente triunfo obtenido, a nivel nacional por parte del equipo de escaramuzas charras Soles del Desierto, según comentaron las integrantes.

“El apoyo de nuestros padres es muy importante, ya que es un privilegio que nos den la chanza de andar aquí, que están apoyándonos en todo. También esta la parte de la familia Sáenz Romero, que pues mi tía (hipi) nos ha apoyado infinitamente, no hay palabras para agradecérselo, así mismo, también está la parte de nuestro entrenador, Heriberto Sáenz, quien es una parte fundamental, que nos apoya en todo, es una figura de presencia y de respeto, y aparte pues es también por nuestra familia, es algo que nos marca, y yo creo que, sin el apoyo de nuestra familia, ninguna de nosotros podría estar aquí”, comenta muy entusiasmada, Mariana Sánchez.

Por otra parte, Anahí Perea, comenta que no solo es el equipo de Soles del Desierto, el principal y representativo, ya que detrás la escaramuza, están los tordillos y el equipo técnico, a quien destacó que es un triunfo también de ellos, así como al prestigioso entrenador Heriberto Sáenz, pieza clave en el triunfo obtenido.

El equipo Soles del Desierto, es una tradición familiar, comenta Mariana Sáenz, cuya primera formación se inició en 1997, con un equipo conformado por: Mariana Sáenz Romero; Alejandra Maia Romero Lujan; Alondra Martínez Sáenz; Liliana Romero Estavillo; Erika Faride Rodríguez Águilar; Yedith Rubio Cardona; Yarisdy Rubio Cardona; Frinné Seañez Medina; Zoé Seañez Medina y Marissa Estavillo Ramírez.

Por último, las integrantes del equipo Soles del Desierto, concluyeron que la calve del éxito fue pulir la técnica de montar, entrenar las veces que más fuera posible, actividades integración grupal y equina, así como mucha constancia y disciplina, que se vieron reflejadas en el titulo obtenido.