Onorio se fue de la sierra para trabajar y sufrío un accidente; hoy pudo reencontrarse con su papá

Tras una intensa búsqueda, joven tarahumara logró reencontrase con su padre al sufrir un fuerte accidente cuando se encontraba laborando en Casas Grandes; fue tras el apoyo de un amigo que hizo en el hospital que lograron informar a los familiares, quienes son originarios de Tucheachi, Guachochi.

Con la ilusión de buscar un mejor porvenir, Onorio Germán Morales Bustillos decidió salir de su hogar en Tucheachi, Guachochi, con destino a Casas Grandes en donde al estar trabajando sufrió un fuerte accidente, lo cual originó la fractura en sus dos piernas.

La situación del joven de etnia tarahumara se complicó debido a que se encontraba solo en el hospital y sin recordar cómo había ocurrido el accidente, por lo que al pasar alrededor de un mes su estado de ánimo comenzó a decaer.

Luego de más de un mes internado en el hospital solo, el ánimo de Onorio empezó a decaer por no tener contacto con su familia. Foto: Cortesía | Hernando Álvarez

El personal de salud intentó localizar a sus padres, sin embargo no obtuvieron éxito, por lo que las esperanzas de tener el apoyo de sus familiares eran cada vez más lejanas.

Sin embargo, días posteriores ingresó al nosocomio un hombre identificado como Hernando Álvarez quien por cuestiones de salud también permaneció internado, en donde al ver la situación del joven fue ganándose su confianza para tratar de ayudarlo.

“Era muy triste ver a ese niño solo, no quería comer, no hablaba con nadie, los médicos ya no sabían qué hacer para tratar de animarlo, poco a poco me fui ganando su confianza, lo hacía reír y olvidarse un poco de su difícil situación” expresó Álvarez Flores.

Ante esto, indicó que al ser dado de alta, se comprometió con Onorio en que haría todo lo posible por localizar a sus padres, por lo que con la información que le proporcionó sobre su origen comenzó a difundir en redes sociales su fotografía además de comunicarse a una estación de radio, quien tiene mayor difusión en la sierra.

“Era complicado debido a que mi amigo Onorio, me dijo que en donde vivían sus padres no había señal, es un lugar muy alejado, sin embargo le dije que si no lográbamos avisarles yo estaría a su lado hasta que se recuperara”.

Dichas publicaciones tuvieron alcance debido a que diversas personas informaron sobre lo acontecido a su padre, quien al enterarse rápidamente viajó hasta Casas Grandes para ver a su hijo.

El reencuentro se dio este domingo, justo en el día del cumpleaños de Onorio quien está cumpliendo 19 años, por lo que se encuentra feliz de estar al lado de su padre y de igual forma agradeció a su amigo Hernando y a todas las personas que hicieron posible que estuvieran juntos nuevamente.

