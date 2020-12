Pandemia afecta la "Colecta del Kilo" del asilo San Vicente

La tradicional Colecta del Kilo ha mermado en cuanto a su capacidad de recolección debido a la actual situación de la pandemia, ya que ha sido mucho menor a otros años al no poder acudir a los hogares; informó Francisca Ramírez, agregando que confía en la voluntad de Dios y de los ciudadanos con gran misericordia, para que en este mes se les ablande el corazón y se decidan ir a donar.

Francisca Ramírez Canales, presidenta del comité de damas, indicó que se previó que la pandemia iba a afectar este año la colecta anual del kilo para el asilo San Vicente, que arrancó el pasado mes de octubre. Debido a la falta de actividades que se realizaban casa por casa, pero ahora al hacerse de una forma simple, solo se contó con las donaciones que se hicieron en las parroquias que fungieron como centros de acopio.

En este sentido, señaló que la actividad aún no termina y seguirá todo el año, ya que la recolección ha sido mucho menor a otros años, donde se dejaron de realizar eventos que generaban ayuda, pero confía en la voluntad de Dios y de los ciudadanos con gran misericordia, para que en este mes se les ablande el corazón y se decidan a donar.

La presidenta del comité de damas del asilo San Vicente, dijo que debido a la pandemia del Covid-19, al no poder asistir a los hogares como es costumbre, se coordinaron con la Diócesis de Parral para que a la entrada de las parroquias se coloquen contenedores, para que la gente done alimentos a la hora en que asisten a las misas, pero al suspenderse estas ya no hubo donde recolectar.

Ante esto destacó que las personas que deseen donar lo pueden hacer directamente al asilo San Vicente o llamar al teléfono 627-522-01-68 para mayor información, porque se necesita el apoyo, donde espera que la voluntad de las personas sea grande y donde las puertas están abiertas para aceptar lo que gusten llevar, y que Dios los bendiga.

Ramírez Canales, no supo dar un porcentaje exacto de lo que se recolectó, porque no se ha podido reunir toda la mercancía, pero como dice ella que siempre les va bien, porque todo el año la ciudadanía, poco a poco pasa y deja su ayuda, pero de que la colecta fue mucho menos, fue; pero Dios proveerá.

Ante esto, se recibe cualquier tipo de ayuda en alimentos, medicina y productos de higiene personal y de limpieza en general, destacando que ya cuando pase esto y se pueda tener más movilidad, se tendrá que hacer otra actividad para recolectar la ayuda de la ciudadanía parralense.

Para culminar, aseveró que actualmente el asilo San Vicente está ocupado con 42 personas, entre mujeres y hombres, así como 5 religiosas y varios voluntarios, y que ante la situación, está cerrado al público y solo se recibe visita por la parte de atrás del edificio, explicando que la pandemia vino a mermar esta colecta que se efectúa sobre todo el mes de octubre, pero hay que pedirle a Dios que todo sea obra de él y que esta actual situación se termine.