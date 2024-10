Paro del Poder Judicial detiene avances en amparo para reparar Vía Corta

Retraso de casi dos meses es el que presenta el amparo que presentó el abogado Manuel Jurado Torres a favor de la carretera Vía Corta Parral - Chihuahua, en donde obligó, por la vía legal, a las Secretarías responsables a reparar y dar mantenimiento. Sin embargo, por el paro judicial que llevan los jueces, se ha retrasado dicho recurso.

En entrevista, el parralense informó que desde hace más de un año y medio ha luchado por la vía legal para que el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, dé mantenimiento y repare los tramos afectados en la carretera Vía Corta Parral - Chihuahua.

Según señaló, dichos trabajos recayeron en un amparo que él y su equipo interpusieron contra dicha Secretaría, mismo en el que obtuvieron una sentencia a su favor, en donde se obligó a la dependencia federal a gestionar los recursos suficientes para atender y reparar la carretera en mención.

No obstante, debido al paro laboral que tienen vigente los trabajadores del Poder Judicial, este amparo no ha tenido seguimiento ya que no hay personal que lo atienda, según declaró Manuel Jurado Torres.

"Estamos a la espera de que el despacho nos responda, pero sí, no tenemos avance en el mejoramiento de la carretera. Hay tramos desde Satevó hacia el entroque de la carretera Chihuahua - Cuauhtémoc que están pésimos, pero tenemos que esperar hasta que el paro se levante", dijo el letrado.

Según señaló, existen tramos que están severamente dañados y que, en consecuencia, quedan afectados los vehículos que circulan por la cinta asfáltica, presentando afectaciones en la carrocería, llantas, vieletas, entre otros daños.

Dichos tramos son en los poblados de Valerio, La Joya, Las Curvas de Velduque, entre los municipios de Valle de Zaragoza y Satevó, en donde consideró que existen hoyos de grandes dimensiones y profundidad variada.

No obstante, el amparo está pausado hasta que el Poder Judicial reactive sus labores en las sedes estatales. Mientras tanto, las carreteras federales mencionadas estarán sin atención ni mantenimiento.

