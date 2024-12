Parral buscará ser el primer Pueblo Mágico de Chihuahua con distintivo en atención a invidentes

Buscan que Parral sea el primer Pueblo Mágico del estado de Chihuahua con un distintivo para la atención de personas con discapacidad visual. La presidenta del DIF Municipal, Nora Carrillo mencionó que estarán llevando a cabo el acercamiento con empresarios y prestadores de servicios para que adquieran las certificaciones y puedan brindar la atención en espacios seguros y que se acepte el acceso de sus canes de apoyo.

La presidenta del DIF Municipal, Nora Carrillo mencionó que ninguno de los cinco pueblos mágicos con los que cuenta el estado de Chihuahua tienen el distintivo para la atención de personas con discapacidad, por lo que se busca que Parral sea el primero en adquirir las certificaciones.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Detalló que actualmente para las personas con problemas de visión, el municipio no es una opción debido a que no se cuenta con el distintivo, “Si alguien viene de Europa, Francia, Chihuahua, con su can entrenado no habría un hotel o restaurante para poder atender a esta persona”.

De igual forma resaltó que dentro de las principales acciones que se estarán desarrollando es el arranque de la campaña “A través de mis ojos” en la que se busca el acercamiento con los empresarios para que se unan y sean parte de este distintivo en sus negocios.

Foto: Rosy Reyes / El Sol de Parral

Mencionó que es importante que los negocios sean lugares seguros para invidentes ya que algunas personas utilizan sus canes de asistencia, por lo que al buscan en las plataformas digitales algún hotel o restaurante deben contar con este distintivo.

“Buscamos abrir las puertas de más espacios en Parral para los perros de asistencia, por lo que juntos trabajamos por una comunidad que respete y valore los derechos de las personas con discapacidad y sus compañeros de apoyo”.

Foto: Rosy Reyes / El Sol de Parral

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Nora Carrillo, mencionó que el arranque de esta campaña será durante este próximo 5 de diciembre en las instalaciones del Museo Palacio Alvarado en punto de las 12:00 de la tarde.

“Los invitamos a qué sean parte del cambio para una ciudad más inclusiva”, así lo expresó la presidenta del organismo municipal, quien destacó que estarán realizando además la pega de calcamonías para dar acceso a perros de asistencia.

Nota: El Sol de Parral