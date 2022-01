Parral es el municipio con más desaparecidos en el sur del estado

La Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB) expone que Parral es el municipio del sur de Chihuahua con más desapariciones; durante los últimos cinco años casi 200 personas han sido desaparecidas o no localizadas; casi el 30 por ciento no fueron encontrados; Parral ocupa el cuarto lugar a nivel estatal.

Información pública disponible en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (Rnpdnl), informó que en el transcurso de 2017 a la fecha; Parral ha registrado 192 desaparecidos; de los cuales 135 ya han sido localizados, lo que representa el 70.31 por ciento a nivel regional.









No obstante, de estas 135 personas, tres fueron encontradas muertas y 132 con vida; aunado a ello, 57 personas no han sido encontradas, lo que representa un 29.69 por ciento del total de desapariciones. Se destaca que la cifra de personas que no se han encontrado, 41 permanecen bajo el estatus de “desaparecido” y 16 “sin localizar”.

En la zona sur de Chihuahua, esta localidad es la que reporta la estadística con mayor índice, ya que el segundo municipio con más desaparecidos es Guachochi, que registró un total de 43 personas, de las cuales 31 fueron encontradas (dos muertos y 29 con vida), que representa un 72.09 por ciento.

En Guachochi, 12 personas no han sido encontradas, lo que representa 27.91 por ciento, los cuales se fraccionan en 10 desaparecidas y dos con un estatus de “no localizadas”.

Jiménez reporta 41 desaparecidos, de los cuales 16 fueron localizados, lo que representa un 39.02 por ciento, afortunadamente todas con vida; por otra parte, un 60.68 por ciento no se han localizado (19 desaparecidos y seis no localizados).

Guadalupe y Calvo suma 11 desaparecidos, seis de los cuales no fueron localizados, lo que representan el 55 por ciento; cinco fueron encontradas, que representa el 45.45 por ciento (un muerto y cuatro con vida).

El municipio serrano de Belleza sumó cinco casos de desapariciones, de las cuales el 60 por ciento no han sido encontradas (tres), dos más fueron encontradas con vida afortunadamente.

En el caso de Cuauhtémoc, se suma un total de 377 entre desaparecidas, no localizadas y localizadas; un total de 132 desaparecidas que representa el 35.01 por ciento (127 desaparecidos y cinco no localizadas).

Además, 245 personas localizadas que representa el 64.99 por ciento, 11 de las cuales fueron encontrados sin signos vitales y 234 con vida.









Delicias acumula 122, 23 desaparecidas que representan el 18.85 por ciento, 99 fueron localizadas que representa el 81.15 por ciento (seis sin vida y 93 con vida).

Camargo reportó 58 que se dividen en 12 desaparecidas (20.69 por ciento) y 46 localizadas que son el 79.31 por ciento (una sin vida y 45 a salvo).

Chihuahua acumula mil 403, de las cuales 206 no han dado con su paradero, que representa el 14.68 por ciento del total (186 desaparecidos y 20 sin localizar), otra fracción de mil 197 fueron localizadas ,que representa un 85.32 del total (63 muertos y mil 134 con vida).

Cabe señalar que Ciudad Juárez suma dos mil 149 personas, de las cuales 232 personas (10.80 por ciento) están "sin rastro", 201 desaparecidos y 31 sin localizar; otras mil 917 fueron localizadas y es el 89.20 por ciento del total (224 sin vida y mil 693 con vida).