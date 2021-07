Parral, rico en monumentos históricos considerados patrimonio cultural

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informo que Parral cuenta con 550 monumentos históricos considerados como patrimonio cultural de la nación, de los cuales 12 se encuentran en peligro de derrumbarse o han sufrido algún daño debido a las lluvias, sin embargo los monumentos que sean deliberadamente derrumbados por sus propietarios pueden llegar hasta la cárcel, ya que los inmuebles son declarados así de acuerdo a la Ley Federal de Monumentos Históricos, porque fueron construidos durante la época colonial y siglo XIX.

El director del Instituto Nacional de Antropología e Historia (Inah), en Chihuahua, Jorge Carrera, declaro que cada temporal de lluvia desafortunadamente hay descuidos para destapar coladeras, y eso de alguna manera termina por afectar la arquitectura de tierra que de la forma constructiva que tienen los monumentos.

Comento que son considerados monumentos históricos porque fueron construidos durante la época colonial y siglo XIX “eso está determinado por la ley, no es una situación arbitraria del (Inah), está delimitado en la Ley Federal de Monumentos Históricos”

Menciono que los 12 monumentos que se encuentran en riesgo, son monitoreados por el gobierno municipal, ya que si en un momento dado se pone en peligro la seguridad de los vecinos o transeúntes y previo dictamen por parte de Protección Civil, se hace una consideración para asegurarla o proponer medidas emergentes, y como última opción sería una demolición lo cual nunca recomiendan.

El director destaco que la ley es muy clara, ya que cada uno de los inmuebles es responsabilidad de los posesionarios los cuales deben atender y trabajar por la conservación de los monumentos.

Indico que cuando un propietario no toma en cuenta las recomendaciones que ya se le han dado a conocer, se realiza un trabajo de comunicación, es decir se le envía exhortos, sugerencias, se le brinda asesoría “pero si alguien no presta disposición más allá de estas medidas que nosotros hacemos desafortunadamente no hay una situación de obligatoriedad”.

Argumento que si una persona derrumba algún inmueble deliberadamente, se considera como una destrucción de un bien nacional, lo cual está tipificado como delito federal, por lo que el Inah procede a investigar, y si no hay justificación de la demolición o un dictamen por parte de protección civil, y si no se tomó en cuenta al instituto para intervenir, lo que se hace es poner la denuncia ante la Fiscalía Federal.

Esta última autoridad, declaro que se encarga de investigar y determinar si hubo o no acto deliberado para dar pasó al proceso judicial, “ya que la ley comprende que la penalidad sea la reposición del bien o si se considera por parte de la Fiscalía que el acto fue deliberado puede llegar a la cárcel”.