Parral sin agua en 10 años; acuífero Valle del Verano llegaría a su hora cero

Derivado de la sobreexplotación que ha padecido en las últimas cuatro décadas la principal fuente de abastecimiento de agua en Parral, está a 10 años de llegar a su hora cero. Se trata del acuífero Valle del Verano que suministra a través de 16 pozos al 37 por ciento de las colonias y que a causa de la sequía, se ha convertido en un elemento indispensable para la red hidráulica al faltar el recurso de la presa. Ernesto Durán, empresario de la exploración de pozos refirió que la situación es crítica, ya que el líquido sólo se halla a 400 metros de profundidad, cuando lo normal es a 120 metros.

Durán consideró que existe una sobreexplotación de El Verano que en los últimos años ha incrementado la profundidad de los pozos por la falta de lluvias. Explica el empresario que a principios de la década de los 70, había norias a una profundidad de 8 y 10 metros, por lo que el recurso hídrico abundaba.

La cantidad de agua incentivó a que se tecnificara para la década de 1980, las perforaciones se realizaron con las inversiones del Gobierno Federal, durante las administraciones de José López Portillo, Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari.

Este manto acuífero ya no es lo que fue y un indicador clave es que hace 40 años, cuando iniciaron las exploraciones de los pozos, el agua se podía encontrar a 90 metros de profundidad, subrayó.

Para que el agua llegue a los parralenses es necesario realizar perforaciones que superan los 400 metros, se requiere más energía eléctrica e infraestructura para bombeo. Aseguró que se le suma que se debe trasladar el recurso de El Verano a más de 25 kilómetros de Parral.

Tomando en cuenta el panorama, indicó que se está sobreexplotando el manto freático, lo que tarde o temprano terminará por agotarse. El recurso se acaba y si los mantos no son recargados, la fuente terminará por agotarse en máximo 10 años, lo que representará un golpe no sólo para los habitantes. Hablar de que se agotarán los pozos no es un tema que se debe tomar a la ligera, es la principal fuente de abastecimiento, advirtió.

Foto: Javier Cruz / El Sol de Parral

Total de pozos pasó de tres a 16 en 40 años

Juan Plancarte Castro, director ejecutivo de la JMAS destacó que cuando el proyecto de El Verano comenzó, se contaba con tres pozos que abastecían la ciudad. La infraestructura ha incrementado más de un 80 por ciento si se toma en cuenta que actualmente, se están utilizando 16 pozos.

Consideró que la obra de El Verano es de las acciones que más han impactado en la calidad de vida, ya que esta fuente alimenta a una de cada tres casas de Parral. Se extraen 180 litros por segundo que se trasladan por 25 kilómetros de líneas desde Matamoros hasta las colonias.

No se cuenta con una fecha específica de cuándo se pueda dejar de extraer agua en El Verano; resaltó que se han hecho estudios satelitales de la JCAS.

Plancarte aseguró que se cuenta con la aprobación de Conagua y otras instituciones que regulan la cantidad de agua que se extrae; por lo que descartó que el afluente tenga un periodo de vida. Aseguró que se puede volver más eficiente la administración del recurso. De acuerdo con Plancarte, entre los factores que generan que el afluente no logre recargarse está la ausencia de lluvias.

Detalló que el desarrollo urbano es otro de los factores que impide que el agua llegue a los afluentes subterráneos. Para que el agua de lluvia llegue al afluente, deben pasar 15 años, es decir, que por citar un ejemplo, el agua que llovió durante la inundación de 2008, apenas está cayendo a los mantos subterráneos de la región.

Explicó que cuando llueve en San José de los Baylón se nota en la cantidad que acumula la presa; en el caso de El Verano es difícil percibirlo porque este afluente se alimenta de los escurrimientos terrestres y filtraciones. Se está evaluando estrategia que permitiera sustituir la dependencia que existe al afluente que se está viendo afectada por la situación que se ha vivido los últimos años; esto a través del monitoreo constante de las fuentes que proveen servicio.

Son 20 pozos que ya no dan agua

En tanto que Durán explicó que el agua que se extraiga de este sector comenzará registrar niveles de arsénico y azufre, se requerirá de un proceso extra que significará un aumento en los costos operativos de la JMAS. Esto representa un riesgo para los habitantes, al menos así lo manifestó el entrevistado.

Actualmente no se pueden realizar nuevos pozos, debido a que está vedado por la Conagua que no está otorgando permisos. Se destaca que en la última década ese sector ha permanecido en “zona de veda”, lo que significa que no se pueden perforar nuevos pozos hasta que se agoten los que ya tienen permiso. Se estima que son 20 pozos que ya no producen agua en absoluto luego de que fueran sobreexplotados en la mitad del último siglo.

Para el empresario, la cantidad de pozos que ya no cuentan con recurso hídrico es una cantidad considerable si se toma en cuenta que casi la mitad de Parral se abastece con 16 pozos de ese sector.

Tomando en cuenta esos dos datos, se estima que en los últimos 40 años han realizado 36 pozos que representan casi una perforación por año para poder seguir llevando agua. Sostiene que la vida útil de un pozo es de 20 años; sin embargo el alto consumo y las escasas lluvias han generado que no se pueda recargar el manto acuífero. Los mantos acuíferos deben dejarse de explotar, por lo que considera que es imperativo que las autoridades apuesten por alternativas en la región para evitar más afectaciones al medio ambiente.

Foto: Javier Cruz / El Sol de Parral

Afectará a 40 colonias escasez de El Verano

Según la información de la JMAS, la distribución del recurso se divide en cinco macro zonas; los 16 pozos de El Verano sirven para alimentar 42 colonias, lo que la convierte en la principal fuente abarcando el 37 por ciento de la ciudad.

Este sector se ubica por la Juárez, Kennedy, La Muela, Bellavista, Reforma, Altavista, San José, Praderas, Villas del Tecnológico, entre otras.

De forma indirecta podría influir en el abastecimiento de las macrozonas que se alimentan de la planta potabilizadora que distribuye al 35 por ciento del territorio que representa 58 colonias. La planta potabilizadora Veta Colorada aporta el 14 por ciento y la planta potabilizadora La Prieta con el 7 por ciento.

Foto: Javier Cruz / El Sol de Parral

Baja 60% captación de agua

La captación pluvial cayó 58.91 por ciento en la última década de acuerdo a datos de Conagua. Detalla que en 2023 logró captarse 329.94 milímetros que representaron menos respecto a 803.31 milímetros en 2013. La cantidad registrada en 2023 se mantiene por debajo del promedio anual, que es de 499.29 milímetros en la región.

El último año fue de los de menor actividad pluvial de acuerdo con los datos históricos de la última década, sólo por debajo de 2020, periodo en que se registró 308 milímetros. En 2020 y 2023 se tuvieron pocas lluvias, lo que generó un impacto en diversos sectores incluyendo en la calidad de vida de los habitantes.

Según el reporte, en lo que va de 2024 se registró 0.51 milímetros de lluvia que no representan ni una décima parte de lo que se presentó el año pasado

Por ejemplo, en este periodo se logró documentar cómo la presa Parral fue perdiendo el recurso natural que abastece a más de una tercera parte de la demarcación territorial. Esto último orilló a los organismos encargados de proveer el servicio público a generar estrategias que permitan que Parral deje de depender de una fuente.

De acuerdo con Conagua, la captación pluvial de la década de 2004 a 2013, se registró de 5 mil 604 milímetros que representa una disminución de 4 por ciento en comparación con 5 mil 371 milímetros de 2014 a 2023. Esto impactará en la calidad de vida de los próximos 15 años, en que los mantos como El Verano no podrán recargarse.

En el periodo 2004 a 2013, Conagua reportó 968 milímetros durante el 2008 que representaron el año con mayor registro. Por otra parte, el año con mayor captación en el periodo analizado de 2014 a 2023, fue de 2022 que logró captar 746 milímetros.

