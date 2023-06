Pasantes de medicina prestan su servicio en la sierra sin temor

El presidente del Colegio de Médicos en Parral, el Dr. Alfredo Gallardo, explicó que actualmente no existen denuncias por acoso o maltrato dentro de ninguna clínica del municipio, tal como pasó en días anteriores en el municipio de Chihuahua. Asimismo, señaló que en el caso de pasantes y médicos están siendo enviados a la sierra sin ningún temor, pues declaró que: “mientras hagan su trabajo y no se dediquen a otras áreas, la población no les dirá nada”, por lo que dictó que no hay riesgos para laborar como médicos en las zonas más alejadas de la mancha urbana.

El Colegio de Médicos en la ciudad continúa con la Mesa Directiva desde el año 2020, dado que no se ha podido realizar el cambio por la pandemia del COVID-19, y este año, se retomaron las actividades propias que incluyen al gremio médico local, donde sigue dirigiendo a la organización el Dr. Alfredo Gallardo.

En este sentido, como representante del gremio, dio a conocer que actualmente en la ciudad no se han presentado denuncias por acoso laboral como el caso que se registró en el municipio de Chihuahua, donde una pasante intentó terminar con su vida tras una serie de acoso laboral por parte de sus colegas médicos.

Gallardo explicó que, en muchas ocasiones, los profesores tienen una actitud dura en contra de sus alumnos, pero es con el fin de poder formar un criterio similar a ellos y puedan tener mejor desempeño una vez que cumplan con sus estudios en la materia y se desempeñen de lleno como médicos.

Asimismo, reconoció la importancia de la salud mental en los estudiantes de medicina, pues señala que algunos sufren de depresión y ansiedad, y son causas que les potencializa a tomar decisiones erróneas, “como lo hizo la pasante”, explicó.

El patólogo parralense finalmente dijo que en Parral no se han registrado denuncias por este tipo de actos en ninguna clínica pública ni privada, y que en la Facultad de Medicina de esta ciudad tampoco se presentan estas acciones.

Por otra parte, señaló que no existe temor entre los estudiantes ni el gremio médico para asistir a la sierra a brindar sus servicios, pues comentó que no se han registrado amenazas ni daños a doctores.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“Si no se mete uno en problemas no creo que haya problemas. Ya cuando empieza a meterse uno en otras áreas como acciones, con comentarios, lo más seguro es que haya repercusiones”, explicó. “Toda la población lo necesita, correrlo o amenazarlo es como darse un tiro ellos mismos”, terminó.

Publicado originalmente en El Sol de Parral