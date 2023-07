Peligra la vida de Joaquín Salas debido al cáncer, piden ayuda para costear cirugía

Se encuentra en riesgo la vida del señor Joaquín Salas debido a que no ha logrado reunir la cantidad para poder operarse por el cáncer de estómago que padece, mismo que se ha provocado que su salud se vaya deteriorando, ya que es probable que se hayan hecho metástasis en los pulmones; “Les pido de todo corazón que me ayuden, cada vez me siento peor, sin embargo, la esperanza de recuperar mi salud sigue intacta por lo que continuaré luchando”.

Joaquín Salas, quien es originario del municipio serrano, Guadalupe y Calvo, comentó que continúa luchando por su vida tras ser detectado con cáncer de estómago en días pasados.

Recordó que anteriormente había solicitado el apoyo de la ciudadanía para lograr reunir los fondos para que médicos especialistas lo intervinieran quirúrgicamente y a través de esto evitar que el cáncer siguiera avanzando.

Sin embargo, mencionó que lamentablemente no lograron reunir el dinero suficiente debido a que únicamente juntaron 20 mil pesos, por lo cual, el personal de la clínica privada en donde se está atendiendo, al no contar con seguro social, no lo quisieron operar, ya que no completó la cantidad.

“Me dio nostalgia que no pudieran operarme ya que era urgente por mi salud, pero comprendo que debía reunir la cantidad solicitada, por lo cual nuevamente hago un llamado a su solidaridad”.

Expresó que debido a que no fue intervenido quirúrgicamente, es probable que el cáncer de estómago haya hecho metástasis en los pulmones, por lo cual le mandaron a realizar nuevos estudios.

Señaló que se encuentra en la ciudad de Chihuahua en compañía de su esposa, por lo que esperan reunir los fondos suficientes debido a que el próximo 28 de julio tiene programada la cirugía.

“Tengo fe en que vamos a poder reunir la cantidad que nos piden y todo saldrá bien con el favor de Dios, tengo que juntar dinero debido a que los médicos especialistas me solicitan una grapadora y seis cuartuchos, mismos que me salen en tres mil cien pesos cada uno, aparte el costo de la operación y nuestra estadía en esta ciudad”.

Cualquier persona que desee apoyar a Joaquín podrá hacerlo a través del siguiente número de cuenta; 4915664452627101 del banco Banorte o comunicarse directamente a los números telefónicos; 627-150-03-86 o 627-158-46-08.

