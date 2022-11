Permanece la manifestación de gambusinos en Santa Bárbara

Gambusinos que mantienen tomadas las instalaciones de Grupo México en Santa Bárbara, permanecen en el lugar cumpliendo ya más de 15 horas desde su arribo, tomando tres instalaciones de dicha empresa.

Con la quema de neumáticos para mitigar el frío durante la noche, madrugada y parte de hoy, los manifestantes no permitieron el acceso de los trabajadores del turno matutino e inclusive al interior de las instalaciones se encuentran los del turno de "noche".

Son tres puntos los que mantienen tomados los gambusinos, siendo el acceso a la mina San Diego, la colonia Tecolotes por donde salen los camiones de mineral y lo mismo que el acceso a la mina Segovedad, siendo esta última la principal y donde se encuentran los directivos.

La decisión de la manifestación derivó de la detención de tres personas identificados como Rubén M; Antonio G; y Adrián C. de oficio gambusinos, argumentando que sin ningún motivo fueron aprehendidos en un sector propiedad de la Minera Frisco de San Francisco del Oro.

Uno de los líderes manifestantes de nombre Eloy Chávez, en compañía de las esposas de los detenidos acudieron a las instalaciones de la FGE Sur, para exigir la liberación inmediata de los mismos, quienes fueron aprehendidos por agentes de la SSPE y guardias de la compañía metalúrgica.

“Mientras no nos entreguen a nuestros compañeros, que fueron detenidos injustificadamente ya que no estaban laborando ni en propiedad de la empresa, no vamos a retirar el plantón", exclamó Chávez, representante de los gambusinos.

El grupo manifestante permanece a la expectativa de lo que pudiera suceder con los detenidos y de tal manera levantar el plantón que mantienen desde la noche de ayer.

En el lugar se encuentra personal de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal adscrita a la Policía Minera, además en la población elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia Nacional realizan recorridos.