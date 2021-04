Denuncian habitantes de Guachochi falla en servicio telefonico

Guachochi, Chih.- Habitantes del municipio de Guachochi denunciaron fallas en el servicio de telefonía, tanto móvil como fija, la problemática que se ha venido presentando desde hace poco más de un año, este miércoles volvió a hacerse presente en el lugar.

Esta problemática se encuentra en distintas comunidades vecinas de la región serrana, así como en la cabecera municipal, donde indican deficiencias para realizar llamadas y el uso de datos móviles, lo que afecta la comunicación entre los pobladores.

La delegada regional de bienestar en Guachochi, Ivonne Ortega Peinado, indicó que es constante que el servicio de telefonía se caiga en el lugar, principalmente cuando se registra la presencia de vientos.

Asimismo, comentó que este miércoles los vientos se han dejado sentir en Guachochi, por lo que atribuyó la falla a las condiciones climáticas, las cuales causan mayores estragos en la telefonía móvil, más que fija.

No obstante, este matutino ha intentado comunicarse a instancias municipales, así como a números particulares por cuestiones de la agenda informativa; sin embargo, no se ha podido establecer comunicación, las llamadas no enlazan.

Cabe mencionar que la situación ya ha sido expuesta anteriormente ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para mejorar la infraestructura de comunicación y poder dar mejor calidad de vida a los 49 mil 889 habitantes que se encuentran distribuidos en 1072 localidades, dentro de la cabecera municipal cuentan con un total de 14 mil 513 habitantes y 39 colonias; sin embargo, las fallas persisten.

