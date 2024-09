Pide alcalde de Valle de Allende extremar precauciones ante repunte de violencia

Llama el presidente Rafael Payán a los habitantes del Valle de Allende a extremar precauciones ante el aumento de la violencia en zonas aledañas al municipio, por lo que pidió a los pueblerinos no salir de sus viviendas si no es necesario. De acuerdo a la información compartida por el director de Comunicación Social, Alberto Montes, el edil participó el día de ayer en la Mesa de Seguridad regional y posterior a ello se implementaron operativos en la localidad para garantizar el orden y la armonía. No obstante, durante este miércoles se localizó un vehículo en llamas sobre la carretera, por lo que el Edil optó por pedir a los habitantes refugiarse en sus hogares y no salir a la calle.

De acuerdo al departamento de Comunicación Social de la Presidencia a cargo de Alberto Montes, el Alcalde hizo un contundente llamado a los habitantes de dicho municipio, emitió un comunicado en donde llamó a prevenir situaciones delicadas o que puedan lamentarse, pidiendo que no salgan de las viviendas.

Montes señaló que el Alcalde tomó la decisión de alertar a la población como parte de las estrategias de prevención que se aplican en la región a fin de garantizar la seguridad de los habitantes, tomando en consideración los hechos violentos ocurridos en las últimas 76 horas.

Asimismo, se informó que el alcalde Rafael Payán, asistió y participó en la Mesa de Seguridad Regional celebrada anoche en la ciudad de Parral, en donde solicitó que se implementaran operativos policíacos para blindar al municipio.

Según se detalló, estos temas fueron analizados por la Mesa de Seguridad, y se informó que tanto el Gobierno Federal, Estatal y Municipal enfocan sus acciones en la zona de Allende y Coronado para disminuir este tipo de delitos y proteger a la población.

No obstante, pese a los recorridos del dispositivo de seguridad, durante este mediodía se registró el hallazgo de un vehículo en llamas sobre la carretera que conduce hacia el Pueblito de Allende, en donde se encontró el automotor incendiándose, por lo que personal de Protección Civil de la localidad acudió de emergencia para sofocar el fuego.

De este modo, el alcalde de Valle de Allende, Rafael Payán, solicitó a la población en general a no salir de sus viviendas en caso de no ser necesario para no arriesgarse ante los hechos delictivos que se han registrado.

