Pide la diputada Alma Portillo atender problemática de salud en la región sur de Chihuahua

Pide la diputada Alma Portillo Lerma a los gobiernos estatal y federal, que atiendan la problemática de salud que persiste en la zona sur de Chihuahua, pues señaló que en específico, el Hospital General de Parral no cuenta con suficientes máquinas de hemodiálisis, por lo que exhortó a los Gobiernos darle solución.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Ante el pleno del Congreso del Estado, la diputada de Movimiento Ciudadano expuso su inquietud referente al estado en que se encuentra el sistema de salud en Chihuahua, en específico, en la zona sur como Parral, Jiménez, Santa Bárbara y municipios aledaños, en donde refirió que hay insuficiencia en herramientas y equipos clínicos.

La legisladora parralense presentó una iniciativa al Congreso local a fin de hacer frente a la crisis de salud que hay en los municipios mencionados, por lo que hizo el llamado al Gobierno Estatal, así como al Federal, de darle atención a este sistema.

Según expuso, cientos de personas se ven afectadas por la escasez de equipos y herramientas clínicas que hay en las instituciones de salud, pues mencionó el caso específico del Hospital General de Parral, donde puntualizó que no hay suficientes máquinas para hacer hemodiálisis.

"Hoy cientos de familias en el sur de Chihuahua no tienen acceso a tratamientos vitales como la hemodiálisis, debido a la falta de equipos médicos y personal especializado. Esta situación pone en riesgo la vida de quienes necesitan estos servicios de forma continua. En particular, en el Hospital General de Parral no hay suficientes máquinas de hemodiálisis, lo que impide atender a las personas que lo requieren", declaró la legisladora.

Dentro de la iniciativa, Portillo demandó aumentar el número de máquinas de hemodiálisis, mejorar la infraestructura hospitalaria y establecer acuerdos entre instituciones públicas para asegurar que todas las personas reciban la atención médica que necesitan.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

"La salud es un derecho humano fundamental y es nuestra responsabilidad exigir que se garantice de manera digna y oportuna para todas y todos los chihuahuenses, sin importar dónde vivamos", afirmó la diputada.

De este modo, la legisladora local informó que estará atendiendo dicha iniciativa para darle seguimiento ante las instancias correspondientes.

Nota original de El Sol de Parral