'Piensan que vivimos de aire'; profesores se manifiestan por falta de pago

Se manifiestan maestros de la escuela Francisca Lozano, debido a que desde el mes de agosto no reciben su pago, y otros laboran la mitad de sus horas ya que no les han otorgado la documentación necesaria para poder cubrir su tiempo, es por ello que imparten clases bajo protesta hasta que su situación se solucione.

En punto de las 7:15 de la mañana docentes de la escuela Francisca Lozano se manifestaron con pancartas a las afueras de la institución solicitando una respuesta inmediata ante la falta de seguridad laboral en la que se han visto inmersos desde agosto.

La manifestación duró hasta las 7:40 con la intención de no perjudicar las clases que imparten en los diferentes grados.

Por su parte el director del plantel Héctor Núñez declaró "nos habían prometido que iban a devolver las horas que le habían quitado al maestro de Educación Física y no lo han cumplido, traigo maestros que desde agosto no les pagan, a otros no les han pagado desde febrero, traemos varias situaciones".

Comentó que desde el año pasado asistió a la ciudad de Chihuahua para plantear la situación que aqueja a los maestros; sin embargo, les dicen que sí pero no hay solución y mucho menos atención.

Recordó que el año pasado colocaron una lona en la que hacían del conocimiento a los padres de familia, y entes de la Educación su labor bajo protesta, no obstante, esta fue retirada debido a que las autoridades educativas quedaron en solucionar la problemática.

"El primer movimiento que hicimos fue precisamente por nuestro compañero que imparte Educación Física, un miércoles le hablaron que porque ya tenían la papelería para dar seguridad a su trabajo y hasta ahorita no hay nada porque para poder venir a trabajar aquí a la escuela, tiene que venir con un documento donde avala su entrada si no, no lo puedo dejar ingresar y es el documento que no le han entregado y menos el pago, ahorita él está trabajando las horas que le tienen pagadas pero son seis horas las que no le tienen pagadas, los grupos están solos y eso implica un riesgo", expresó el director.

Destacó que el maestro tenía 12 horas, de las cuales solo labora seis porque son las únicas que le pagan, quedando pendientes la mitad de la jornada establecida, ya que don dos horas por grado quedando sin clase tres grupos a la semana.

Por lo anterior refirió que otro de los problemas que tienen es al momento de mandar la documentación "cuando mandamos los papeles nos dicen que todo está bien, no hay problema, pero no hay pago, y hablamos y se excusan con que no hay nada de papelería del maestro cuando se envió y tenemos hojas de recibido donde consta que enviamos lo que nos pidieron y resulta que no hay nada, en alguno de los procesos se perdió, o se traspapelo o simplemente no les intereso, ahora que no les están pagando a los compañeros hablamos por teléfono y ya no nos contestan, no hay quien nos atienda".

El entrevistado manifestó "el año pasado la escuela incremento un grupo en agosto, un total de 35 horas están sin pagar, matemáticas, español, ciencias, nosotros como ya fuimos con las autoridades, les pedimos, hablamos que nos atendieran ahora solicitamos que ellos vengan y nos digan cual es la problemática por la que no se nos da solución, queremos aprovechar porque como acabamos de hacer un cambio de sindicato con la nueva gente que va a quedar, ahora que entren les pedimos que vengan y nos visiten".

Por su parte la maestra Erica Enríquez, una de las afectadas, informó que desde agosto le tienen retenido su pago "piensan que vivimos de aire y esta difícil vivir así, y así como yo hay más compañeros, anteriormente la coordinación sindical vinieron a apoyarnos y están con nosotros, ya es mucho lo que hemos esperado, ha habido arbitrariedades por parte de USICAMM, de gobierno, de hacienda que nos devuelve los papeles por cualquier situación".

Destacó que no han respetado los contratos laborales "nosotros entramos con un contrato laboral diferente al de ahora y no nos han querido basificar horas, ni aplicación de esquemas ni nada, quieren fregarnos en pocas palabras de cualquier manera y no se vale, porque nosotros no hemos dejado de laborar, lo de menos seria que si desde agosto no me pagan pues dejar de trabajar pero no lo hacemos porque tenemos un compromiso ético y la responsabilidad con los alumnos, que sepa la ciudadanía en qué condiciones estamos trabajando".

El director del plantel finalizó explicando que regresando de vacaciones continuaran laborando bajo protesta y con el apoyo de los padres de familia, para solucionar la situación tan crítica e injusta en la que se encuentran los maestros.