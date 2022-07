Pierde parralense oportunidad de asistir a certamen en Argentina

Pierde la oportunidad de participar en certamen de belleza internacional por problemas de salud que desencadenaron en ansiedad, la joven parralense, Dulce Luna Portillo, narró su experiencia para enfrentar este problema, que actualmente afecta a la sociedad: a través de su cuenta de Instagram con más de 10 mil seguidores, promueve el ejercicio y el cuidado por la salud mental con profesionales.

A partir de este momento quiero recibir las noticias a mi celular

El 2021 fue un año de que significó un reto para la joven, que recientemente superó la mayoría de edad, después de no poder asistir al certamen de belleza que se organizó en Argentina debido a problemas de salud en su apéndice, que se desencadenaron luego en padecimientos como la ansiedad; esta chica se tuvo que levantar después del reto que la vida le mandó.

Cortesía | Dulce Luna Portillo

Te puede interesar: Siempre es un gusto venir a mi hermoso Parral: Celeste Espinoza, Miss Chihuahua

“En esos días estuve muy estresada, no me sentía bien, fui al médico para que me revisara y me dijo que tenía problemas con mi apéndice”, comenta Dulce Luna Portillo. Requirió ser hospitalizada para que se le practicara una intervención, por lo que el ingreso al quirófano fue inevitable y con sólo 17 años, tuvo que enfrentarse a la encrucijada que el destino puso en su camino.

Cortesía | Dulce Luna Portillo

Durante meses, se preparó arduamente; entrenó, estudió y mejoró los aspectos donde en su momento llegó a “flaquear”, todo con la disciplina que le inculcaron desde pequeña sus dos padres; Luz Elena Portillo y Óscar Javier Luna Torres.

Cortesía | Dulce Luna Portillo

Con todo el esfuerzo que no pudo concretar por circunstancias de salud, se detonó un problema de ansiedad en la joven, que no dudó ni un segundo en atenderse para mantener estable su salud física y emocional.

Cortesía | Dulce Luna Portillo

Desde los cinco años, comenzó con sus clases de ballet clásico, estudió canto, además de que desde temprana edad inició con sus entrenamientos en gimnasio; motivo por el cual consideró que fue muy natural el desarrollo en el que se fueron dando las cosas, para dedicarse a lo que hoy hace.

Su popularidad en redes se vio reflejada desde noviembre del año pasado, mes en que logró superar los 10 mil seguidores en su cuenta de Instagram; cantidad de personas que si se juntan en un lugar como el Gran Estadio Parral, no cabrían.

Cortesía | Dulce Luna Portillo

De esta manera, ningún obstáculo le pudo quitar el vuelo que desde pequeña sus padres impulsaron, forjando un carácter de líder en esta joven, que con 18 años de edad, sirve de ejemplo para una juventud que actualmente atraviesa por problemas de depresión y ansiedad.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Concluyó diciendo que siempre es importante buscar ayuda y acercarse con profesionales, apoyarse en amigos y familiares,además de expresar lo que pasa dentro de la mente para eliminar pensamientos. Actualmente está por comenzar sus estudios en la carrera de Nutriología.