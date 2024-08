Policías estatales mantendrá vigilancia periódica en San Francisco del Oro

Elemento de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) mantendrán vigilancia periódica en San Francisco del Oro. Debido a que el pasado lunes, agentes municipales solicitaron un permiso para ausentarse de su trabajo por falta de pagos de nómina, Policías del Estado llevarán a cabo recorridos de seguridad en el lugar de manera periódica y no permanente, debido a la baja incidencia delictiva que se vive en el municipio. A través del programa Centinela, también se mantiene la vigilancia del lugar.

Luego de que el pasado lunes, elementos de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de San Francisco del Oro, solicitaran un permiso para ausentarse de sus labores por motivo de la falta de pagos de nómina por parte del Ayuntamiento, personal de la SSPE señaló que mantendrá recorridos de seguridad de manera periódica en el lugar.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

En este sentido, se dio a conocer que fue este martes cuando recibieron la notificación de que al menos 14 agentes de los 16 que brindan seguridad a San Francisco del Oro pidieron un permiso para ausentarse de sus labores.

Sin embargo, debido a que no es una renuncia o despido de sus trabajos, no hay registro de que el lugar cuente con menos personal en la corporación, no es necesario que la SSPE intervenga de manera permanente en la vigilancia y seguridad del lugar.

No obstante, en caso de que recrudezca la violencia en el municipio y/o que los pobladores comiencen a manifestar un aumento en la incidencia delictiva, será entonces cuando la Policía del Estado intervenga en las acciones policiales.

Asimismo, indicaron que, pese a que solo haya dos elementos activos y cuatro administrativos para brindar la seguridad a los más de 5 mil ciudadanos, debido a la poca incidencia delictiva que hay en el lugar, no es necesario la intervención de la Policía del Estado.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

De igual manera, se cuenta con la vigilancia a través de la plataforma Centinela, para en caso de que ocurra algo irregular en San Francisco del Oro se podrá contar con la intervención oportuna por parte de la SSPE.

Es de señalar que, esta es la segunda ocasión en la que los oficiales de seguridad dejan de asistir a sus labores por la falta del pago de nómina, siendo en el mes de junio cuando ocurrió por primera vez; no obstante, solo fue por al cabo de unos días.

Nota: El Sol de Parral