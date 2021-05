Políticos, ya no les creen: parralenses sin interés en elecciones

Parral, Chih.- A una semana de realizarse las elecciones del 2021, en un sondeo realizado, ciudadanos consideran que se encuentran preparados para acudir a votar; sin embargo, comentan que este año se ve poco el interés por parte de la gente en asistir, así también indicaron que los candidatos deben de cumplir con sus promesas de campaña y no olvidar al pueblo, al tiempo de explicar que los problemas que más urgen de una solución son la falta de agua, desempleo, inseguridad, apoyos a la salud y al campo.

Mediante un sondeo con 12 ciudadanos se pudo saber que la gente ya está enterada de que el próximo domingo 6 de junio se llevarán a cabo elecciones en nuestro país, en nuestra ciudad se votará para elegir gobernador del estado, diputado federal, diputado local, presidente municipal y síndico, los candidatos de los partidos han realizado sus campañas políticas dando a conocer a la ciudadanía sus propuestas, mediante el sondeo se determinó que el 70 por ciento de la gente considera que la mayoría de las propuestas no las cumplen los candidatos.

Sergio Alvarado señaló que como ciudadanos es un deber y una obligación acudir a votar, es con la única arma con la que gente puede cambiar las cosas, ya que existen problemas que hay que resolver y las autoridades actuales no los han resuelto, entre las que se encuentran el problema del agua y el desempleo, así también, refirió que ya se encuentra preparado para votar aunque ve poco interés de la gente en acudir a las casillas ahora por la pandemia.

Neri Ruiz dijo que va a acudir a votar pero ve que la gente tiene poco interés en estas elecciones, considerando que es importante que se cumpla con este derecho, aún y cuando en muchas de las ocasiones los candidatos no cumplen con sus promesas de campaña, ya que cuando llegan a sus puestos se olvidad de sus obligaciones con el pueblo, dijo que la inseguridad y el desempleo son las problemáticas más apremiantes a solucionar.

Por su parte, Daniel Salas refirió que espera que gane la mejor opción para que haya cambios en las cosas que andan mal en nuestro estado, él sí acudirá a votar y espera que cumplan con su promesas de campaña, ya cuando ganen, ya que muchos no lo hacen, ve que hay poco interés de las personas en ir a votar pero también ha influido la pandemia, ya que es un año atípico y son las primeras elecciones que se tienen en esta contingencia del Coronavirus.

María Angélica Villar y María de Duarte dijeron que ya sabían que dentro de ocho días son las elecciones y tiene la voluntad de acudir a emitir su voto, con la confianza de que va a ser respetado, esperan que los candidatos cumplan con sus promesas de campaña ya que la mayoría de ellos cuando ganan se olvidan de ellas, es importante que las nuevas autoridades continúen con las obras que quedan pendientes y que no terminaron los anteriores, para ellas el problema del agua, apoyos para la salud y para el campo son apremiantes.

Otro de los encuestados fue Claudio Holguín, quien manifestó que en su caso, él se encuentra preparado para ir a votar, los que no están preparados son los candidatos de partidos, ya que al llegar al poder no cumplen con sus promesas, se olvidan ya del pueblo y de sus necesidades, desde su punto de vista la inseguridad, la falta de empleos y de agua, son las necesidades que tiene la población, que ahora con la pandemia se han venido agravando.

Jesús Alvarado dijo que lo que gastan en las campañas mejor ayuden a la gente, ya que es mucho dinero que gastan en sus contiendas y los que pagan esos gastos son los ciudadanos, no considera que haya cambios después de las elecciones, ya que por experiencia ha visto que los políticos cuando ganan ya no cumplen con las promesas de campaña, las autoridades tiene la obligación de atender al pueblo ya que para eso los pusieron; sin embargo, se olvidan de las necesidades de la gente y ya no ayudan a los más pobres.

Yessenia Ávila, ama de casa, indicó que espera que haya cambios y resuelvan las problemáticas que tiene Parral, para eso son las elecciones, para que los que ganen hagan cambios en lo que está mal, para ella la falta de agua en la ciudad es de las problemáticas más apremiantes, que los políticos ya se olviden de inaugurar plazas, primero que vean que es lo más urgente y que apoyen a la gente, ella considera que no se ve interés de las personas en acudir a las casillas, sin embargo eso lo decide a última hora.

Martín de la Cruz señaló que se están dando trabajos mal pagados y se requiere de más fuentes de empleo, apoyos al campo y que se destinen más recursos a la salud, ya que en las instituciones públicas de atención médica como el IMSS y el Issste faltan medicamentos que no surten a la gente, en ocasiones los traen vuelta y vuelta de que van a llegar y no tiene para cuando, además dijo que faltan apoyos para el campo tanto a los agricultores como a los ganaderos, más ahora con la sequía, ya que sin agua no hay cosechas.

Guerrero Murillo y Socorro Murillo señalaron que hay que acudir a votar no queda de otra, de otra forma no hay cambios, para que después la gente se esté quejando de sus autoridades, debido a que se ha desatendido al pueblo ya la gente tiene desgano por acudir a votar, dijeron que los candidatos se olvidan de sus propuestas ya cuando gana las elecciones, ya no les interesa cumplirlas, para ellos los problemas más apremiantes y que urge una solución son los problema de salud, no hay recursos y no se apoyan a los niños con cáncer, además faltan empleos y continúa la inseguridad en el estado, así también los apoyos al campo continúan y cada vez están más caros los alimentos.