Ponen su teléfono en contacto de pizzería y recibe más de 200 llamadas

Un joven parralense recibió más de 200 llamadas en un día, luego de que su número fuera publicado en Google como si fuera el de una pizzería que acaba de arribar a la ciudad. Enrique Palma dio a conocer su caso por medio de redes sociales donde ha recibido decenas de comentarios.

Recientemente un joven realizó una denuncia pública señalando que recibió cientos de llamadas de parralenses que solicitaban el servicio de la pizzería "Little Caesars", luego de que pusieran su número telefónico en Google.

Foto: Captura de pantalla | Google

La situación se salió de control luego de que el celular del joven no dejó de timbrar en un día completo, recibiendo llamadas de personas que querían pedir pizza a domicilio.

En su denuncia el joven señaló "Solo para hacer de su conocimiento que el teléfono que aparece en Google NO ES DE LITTLE CAESAR PIZZA. Ya recibí 200 llamadas, ya acudí al negocio y me dicen que ellos no lo pusieron".

Si esto fuera una broma, sería ideal para el día de los Santos Inocentes, y aunque pareciera gracioso, a nadie le gusta recibir 200 llamadas equivocadas en un día. Cabe destacar que en comentarios de la publicación, ciudadanos pusieron otros números señalando que era el de la pizzería. Hasta el momento de esta publicación el número ya se cambió, pero no se sabe si es el real.