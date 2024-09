Según alcaldía de Allende por falta de participaciones no dispersó nómina

Falta de pago a trabajadores de la Presidencia Municipal del Valle de Allende es derivado a que el Gobierno del Estado no ha recibido las participaciones federales para el mes de agosto, según explicó el secretario del Ayuntamiento, Juan Luis Armendáriz Carmona, quien dijo que esta situación no se había presentado en los tres años de la Administración.

Tras darse a conocer que los trabajadores de la Presidencia del Valle de Allende denunciaron la falta de pago, el Ayuntamiento local explicó que es una situación atípica, pues declaró que no depende de ellos, sino de las participaciones federales que el Estado reparte mes con mes a los municipios, y que este pasado agosto no se recibieron.

De acuerdo a la información vertida por el secretario de Ayuntamiento, Juan Luis Armendáriz Carmona, no se han hecho los pagos de nómina a las 189 personas que están en el listado de personal, pero declaró que esto no ha sido por decisión del Gobierno Municipal, sino porque no hay recursos en las arcas municipales.

Según explicó, esto es debido a que el Gobierno Federal envía de manera mensual recursos al Gobierno del Estado, quien a su vez las manda a los 67 municipios de Chihuahua, por lo que no se ha hecho la transferencia a los Ayuntamientos locales. El secretario refirió que existe pendiente por pagar la quincena del 30 de agosto, la cual no se ejerció debido a la situación mencionada.

Añadió que a partir de los cinco días de no haber llegado, el Gobierno del Estado podrá reclamarle a la Federación dichos pagos para que puedan ser transferidos a los municipios, y ante ello, Armendáriz Carmona expuso que no es exclusivo de Valle de Allende la falta de pago, sino que también en varios municipios de la región.

Según mencionó, localidades como Guachochi, Valle de Zaragoza, Santa Bárbara y San Francisco del Oro no han recibido el pago de partidas mensuales, por lo que se han visto afectadas en la gestión del recurso financiero.

En este sentido, Juan Luis Armendáriz dijo que en los tres años de la Administración actual no se había presentado el faltante de pago, por lo que refirió que es una situación atípica, pidiendo la comprensión de los afectados debido a que no está en sus manos ni en el Estado.

Cabe hacer mención que este miércoles se reveló que 189 personas que trabajan en la Presidencia del Valle de Allende no recibieron su pago este pasado 30 de agosto, y tenían precaución de que no se les hiciera el pago debido a que ya está por terminar la actual Administración.

