¿Por qué clausuraron bar "El Alegre" en Parral? Estos fueron los tres motivos clave

La Secretaría General de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Gobernación clausuró el bar “El Alegre” por hechos de sangre, operar fuera de horario y no contar con personal de seguridad, siendo el único establecimiento al que se le aplicó sanción en Parral durante el fin de semana. En este lugar dos personas fueron asesinadas y siete más resultaron heridas luego de un ataque armado por una riña previa.

Durante la semana del 28 de octubre al 03 de noviembre del año en curso, la dependencia estatal realizó 295 inspecciones a establecimientos que expenden y/o comercializan bebidas alcohólicas en la entidad, mismas que dieron como resultado la clausura de 19 negocios, entre ellas “El Alegre”, negocio donde el fin de semana se suscitaron hechos violentos.

Ciudad Juárez fue la ciudad donde más clausuras se realizaron con nueve, entre ellas por violación de giro y no contar con permisos, seguido de Chihuahua con ocho por acta no atendida, no contar con permisos, por operar fuera de horario y por extracciones y menor de edad consumiendo bebidas alcohólicas.

En Saucillo también se realizó una clausura y fue por falta de revalidación 2024, lo mismo que para Parral donde el único establecimiento clausurado fue “El Alegre” por hechos de sangre, operar fuera de horario y no contar con personal de seguridad.

Fue durante la madrugada de ayer domingo cuando un ataque armado al parecer generado por una riña previa dejó como saldo a dos hermanos fallecidos identificados como Xavier y Juan Ramón Payan, además de siete heridos los cuales fueron identificadas como José Román G.S., de 27 años de edad; Celso C.J., de 23 años de edad; Evelin Rocío I.M., de 29 años de edad; Sebastián A.M., de 22 años de edad; Daniel Raymundo R.M., de 25 años de edad; Amanda M.N., de 28 años de edad y Eloy Armando L.C., de 36 años de edad. Todos traslados a nosocomios de Parral.

Foto: Javier Cruz / El Sol de Parral

Según lo declarado por los afectados, se encontraban en el bar "El Alegre", ubicado en la colonia Centro de Parral, consumiendo bebidas embriagantes y conviviendo con amistades, cuando de repente se escucharon varias detonaciones y se sintieron heridos.

La escena fue intervenida por especialistas de la Unidad de Servicios Periciales, quienes aseguraron 1 casquillo calibre. 9 milímetros. Además, en diversa escena, a la altura del lugar conocido como El Socavón, se aseguró un vehículo marca Volkswagen, línea Passat, modelo 2012, de color gris, el cual tuvo relación con los hechos suscitados durante la madrugada.

El fiscal de Distrito Zona Sur, Juan Carlos Portillo Coronado confirmó que una de las primeras líneas de investigación que se sigue entorno a lo sucedido e es una posible riña minutos antes de que se suscitarán los hechos al interior del establecimiento.

Publicada originalmente en El Sol de Parral