Pozos de agua potable en Parral a punto de secarse por falta de lluvias

Parral, Chih.- Nuestra ciudad muere de sed, norias que llenan garrafones se están abatiendo por la falta de lluvia. Si no se registran precipitaciones en este año, este tipo de negocios podrían desaparecer y la ciudad enfrentaría una escasez de agua para beber, aseguran los expendedores de agua embotellada.

La falta de lluvias en los últimos dos años amenaza con secar los pozos de agua para beber. De los expendedores de garrafones, mediante un sondeo con estas abastecedoras, dueños de estas microempresas afirman que, de no llover en el lapso de 6 meses, los mantos freáticos se secarán y podrían perder sus negocios.

Las empresas que se dedican a la venta de garrafones de agua para beber en Parral cuentan con norias, la cantidad de vital líquido que queda es poca ya que, de no llover en este año, podría generar pérdida de empleos, además de la problemática que se agravaría también en el caso del agua pura.

En la colonia Las Américas, Gabriel Prieto, dueño de una de las expendedoras de agua de la ciudad, explicó que debido a estos dos años de ausencia de lluvias los mantos freáticos no se han reabastecido con normalidad.

Explicó que, en el caso de su pequeña empresa, el pozo que tiene cuenta con una capacidad en altura de 6 metros y que con regularidad siempre ha contado con al menos 3 metros de agua en años anteriores, pero ahora está disminuyendo, bajando cada vez más sin subir de nuevo.

“En seis meses si no llueve, perderé mi trabajo, tengo seis personas trabajando aquí que llenan sus garrafones, no sólo yo me veré afectado, ahora sí que hay que pedirle a Dios que nos eche la mano, por que nunca se había visto una sequía como esta que durara mas de dos años que yo me acuerde” lamentó.

En la colonia Kennedy, Iván García es empleado de un pozo y dueño de una camioneta repartidora de agua, explica que sus superiores tienen el mismo temor de la falta de lluvias ya que está al tanto de que los pozos requieren llenarse con las precipitaciones.

Los precios de los garrafones oscilan entre los 16 y los 35 pesos, dependiendo de las empresas que realicen este servicio. Sin embargo, las aquí entrevistadas no suben sus precios de entre 17 y 20, debido a que prefieren mantener su clientela.

Ambos exhortaron a la ciudadanía a cuidar del vital líquido y aunque esta agua es exclusiva de los pozos y mantos freáticos, exhortaron a los parralenses a ser cautelosos con el recurso hídrico, ya que afirman que la sequía amenaza con dejarnos sin agua pura para beber.