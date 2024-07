¡Desolador panorama! Presa Parral no captó agua en las pasadas lluvias

Un panorama desolador es el que presenta la Presa Parral misma que se secó desde hace meses y no ha logrado rellenarse incluso, por las últimas lluvias que dejó la Tormenta Tropical Alberto. Según explicó Juan Plancarte, director ejecutivo de la JMAS, antes la presa se llenaba con el escurrimiento de los ríos provenientes de Guadalupe y Calvo, sin embargo, estos ya no llegan debido a que se construyeron nuevos presones, por lo que ahora solo se espera que el agua provengan de San José de los Baylón.

Tras un recorrido por las inmediaciones de lo que es la Presa Parral se logró constatar que continúa seca y desértica, pues no tiene ninguna lagunilla que pueda dar paso a corrientes de agua. El panorama luce desolador ante la sequía que se registra de manera atípica en la entidad.

Pese a que en los últimos 7 días se presentaron lluvias en la región sur de Chihuahua, estas no fueron suficientes para que la Presa captara algo de la actividad pluvial, pues este martes se registró totalmente seca y sin registro de algún cuerpo de agua.

Foto: Adrián Barrón / El Sol de Parral

De acuerdo a Juan Adrián Plancarte, director ejecutivo de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento en Parral, la presa podría llenarse nuevamente si hubiera lluvias torrenciales en la sierra regional como en las comunidades aledañas como San José de los Baylón, ya que es mediante los escurrimientos en como podría llenarse.

Explicó que anteriormente la presa se llenaba con el escurrimiento de los ríos provenientes de la sierra de Guachochi, Guadalupe y Calvo y de Balleza, sin embargo los escurrimientos ahora no llegan y refirió que probablemente pudiera ser porque se hayan creado presas o presones que limitan la formación de escurrimientos.

El director del organismo estatal informó que el proyecto del desensolve continúa siendo analizado por la Junta Central, pero consideró que el proyecto ya no es rentable, sin embargo, aseveró que serán las autoridades de la capital del estado quienes tomen la decisión.

Mientras tanto, Plancarte añadió que para subsanar los daños de esta sequía en la presa, se ha trabajado la extracción del vital líquido desde las minas para alimentar de agua a las colonias que antiguamente se alimentaban de la presa, y que ahora se surten de la mina La Esmeralda, Martes 13, El Caimán y La Palma.

Finalmente, el entrevistado dijo que aún hay esperanzas de que las lluvias torrenciales lleguen y la Presa Parral vuelva a dar esa imagen de vida que anteriormente tenía.