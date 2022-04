Presidente Municipal de Parral no participará en Revocación de Mandato

Indicó el Presidente Municipal de Parral que este domingo 10 de abril no acudirá a ejercer su voto ya que él tiene trabajo, “No me interesa a mí llevar a cabo una votación”, añadió. Asimismo, consideró que hay temas que apremian más y los domingos los dedica a trabajar también; por otra parte, indicó que es decisión personal de cada ciudadano acudir a votar.

El próximo domingo 10 de abril, en la República Mexicana se llevará a cabo la Consulta Federal de Revocación de Mandato, la cual tiene la finalidad de que ciudadanos participen en una elección que podrá dar la posibilidad de que funcionarios de gobierno, como el Presidente de la República deje su cargo sin terminar el periodo constitucional por el que fue elegido.

"Yo los domingos los dedico a trabajar también", fue parte de la respuesta que dio el Alcalde.

Ante esto César Peña Valles, presidente municipal de Parral, indicó que en lo personal no le interesa participar en una votación de Revocación de Mandato, consideró que hay temas primordiales en los que hay que trabajar, “Yo los domingos los dedico a trabajar también”, fue parte de la respuesta que dio ante el próximo referéndum que organiza el Instituto Nacional Electoral.

Por otra parte, señaló el Edil que él no va a perder el tiempo en algo que no tiene sentido, en su mensaje a la ciudadanía indicó que ya es decisión personal el acudir o no, de su parte él no está invitando o no invitando a que vayan a votar, es algo muy personal pero en su caso él tiene otras cosas que hacer.

Foto: Javier Cruz | El Sol de Parral

Así también, refirió el Edil que el Gobierno Federal a final de cuentas busca reducir el presupuesto para los municipios, señaló; “Nosotros como gobierno hemos ido personalmente a las Secretarías del Estado a la ciudad de México, nos dicen que sí con el tema de los apoyos; sin embargo, no nos dicen para cuándo, así han pasado ya tres años y la gente debe de valorar que no se está apoyando a los Municipios como anteriormente otros gobiernos lo venían haciendo", señaló.

“Nosotros estamos pegados al presupuesto que nos hacen llegar; sin embargo, no hay ningún apoyo extraordinario por parte del Gobierno Federal”, afirmó el Edil que no ha habido ningún recurso contundente hacia Parral, lo que sí han estado llevando a cabo son las campañas de vacunación, donde agradeció que se está tomando en cuenta al estado de Chihuahua, aunque indica que también ahí existe un retraso considerable.

