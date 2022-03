Prevén año catastrófico en la siembra debido a la falta de agua

Prevén un año catastrófico productores del Valle de Allende, ya que para finales del mes de febrero tuvieron que haber realizado la primera hidratación de la tierra; sin embargo, debido a la falta de agua se verán afectadas las comunidades de Pueblito de Allende, Talamantes, San Juan, Rancho Blanco y la Porreña.

El representante del Comité de Ejidatarios, ingeniero Jesús Lujan declaró “este año vamos a estar peor, realmente llovió muy poco, y eso medio garantizo la cosecha de nuez y la siembra de algunos cultivos pero en el Valle de Allende no hay agua en el presón de Talamantes porque no llovió, no vamos a tener agua para darle mantenimiento al río, y de esa manera tener agua para las acequias”.

Destacó que las lluvias suscitadas el año pasado permitió que se cosechará la nuez y que algunos cultivos como el frijol, el sorgo forrajero y el maíz, se pudieran sembrar; sin embargo, para este año se prevé una afectación debido a la falta de agua.

Informó que ahorita es difícil pensar en un riego “se supone que a finales de febrero debíamos de haber dado el primer riego, a los árboles frutales aquí en la región pero no hay agua en las acequias, y la poquita que hay, medio alcanza para regar Talamantes y muy poco Valle de Allende, de ahí para allá, rumbo a Pueblito de Allende, Rancho Blanco, San Juan, no llega el agua del Ojo de Talamantes”.

Refirió que el problema está en la extracción en el Valle del Verano para darle agua a Parral ya que de esa manera ha disminuido el caudal del Ojo de Talamantes “hay muchos pozos en la región del Verano unos para abastecer sectores de Parral y otros que han hecho para la siembra, entonces esa agua subterránea que están extrayendo, según nosotros es el agua que venía a salir al Ojo de Talamantes, por eso este ha disminuido significativamente su caudal”.

Parral

Por dicha situación informó que productores de la región de Pueblito de Allende, San Juan, Rancho Blanco, la Porreña, y Valle de Allende se verán afectados.

“Es una situación catastrófica la que está padeciendo la región, no llovió, no hay retroalimentación de los mantos freáticos, no tenemos agua en el río, no tenemos agua en las acequias, no llega el agua hasta los ejidos del Pueblito de Allende, de esa manera se va a ver disminuida la producción este año, si es que no nos llueve a tiempo”, expresó el representante de los ejidatarios.

Informó que la problemática que vienen arrastrando con la Comisión Nacional del Agua, está solucionada a medias ya que han dejado que las personas permanezcan con la cuota energética, como resultado de las distintas acciones emprendidas por los ejidatarios.

Sin embargo, aún existen problemas que no se han resuelto, debido a que no agilizan los trámites que tienen que hacer, ya que no hay una regulación con el uso equitativo del agua “ante esto, la gente ha hecho sus propias norias y pozos sin permiso, pero es porque la gente está desesperada, sobre todo los productores de membrillo”.

Cabe mencionar que tradicionalmente el ciclo agrícola inicia el 1 de marzo, hoy por el bajo volumen hídrico en las presas, comenzará el 15 de marzo para ahorrar agua, señaló el director de Agricultura de la Secretaría de Desarrollo Rural de Chihuahua, Salvador Alcantár.

La presa “Las Vírgenes” tiene acumulados 205.81 millones de metros cúbicos; La Boquilla 1,018.92 millones de metros cúbicos, y El Granero 103.82 millones de metros cúbicos.

Para la región sur del estado, el jefe de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en el distrito de Jiménez, Roberto Baca Perea, detalló que para los municipios de López y Coronado se comenzará el ciclo a partir del 7 de marzo.

Informó que se pretenden extraer cerca de 70 millones de metros cúbicos de las presas “San Gabriel” y “Pico de Águila” para cuatro mil 500 hectáreas ya que para la zona, únicamente se trabaja el ciclo primavera-verano y no el otoño-invierno.