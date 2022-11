Problema de salud mental en jóvenes requiere solución urgente: especialista

Tras detectar los factores de riesgo en jóvenes, como el descuido de la salud mental, e ideas suicidas generadas por consumo de sustancias psico activas, las especialistas en salud pública provenientes de Colombia, explicaron que la problemática se encuentra en un punto en donde hay soluciones que deben ser urgentes, por lo que se debe disponer de un recurso más amplio y sobre todo, del compromiso de los entes educativos y padres de familia.

Recibe las noticias más importantes directo a tu WhatsApp

Por lo anterior, Yorleny Uribe Muñoz, especialista en Farmacodependencia y Magister en Drogodependencias, señaló que ante estos factores, es necesario establecer estrategias, en donde los jóvenes pueden tener más apoyo dentro de las tutorías o atención psicológica, ya que algunos estudiantes, manifestaron que no logran conectarse con el psicólogo, o que sólo van dos horas a la semana, aunado a que la lista de espera, impide tener acceso de manera inmediata.

Refirió que, en una de las instituciones, la psicóloga les indicó que tenía citas programadas, con las que no se daba abastos, por lo que no le era posible atenderlos.

Detalló que otra de las instituciones, tiene buenas estrategias que podrían compartir con las demás, como el buzón, donde de manera anónima, los jóvenes dejan su número telefónico, dicen lo que necesitan o como se sienten, y la psicóloga los contacta.

“Me parece que podrían implementar estrategias innovadoras, por ejemplo una línea de WhatsApp, que ellos puedan contactar ahí, porque los jóvenes evidentemente necesitan un acompañamiento y lo evidenciamos cuando terminamos cada conferencia, se acercaban para decirnos, mira tengo esta problemática, no soy capaz de perdonar u otros que nos comentaban como ideación suicida, con pensamientos distorsionados, entonces mira, que ellos sí necesitan acompañamiento, sí necesitan ayuda y muchas veces no logran encontrarla, ni en sus hogares, ni en la escuela, es potencializar esas atenciones en psicoterapia desde la institución”, argumentó.

Te puede interesar: Grave problema de salud mental en jóvenes: Especialistas colombianas

Por su parte, Ana María Quiceno Vásquez, especialista en Salud Mental del Niño y el Adolescente (CES), declaró que es necesario que, al psicólogo, se le dé el valor que merece, no solamente unas horas por semana, sino que les brinden las necesarias, para que los estudiantes tengan ese acompañamiento.

Las conferencistas manifestaron que, en algunas institución, los jóvenes consideraban a sus padres como un gran apoyo, pero en otras, identificaron que les da miedo platicar con ellos, ya que podrían ser juzgados o castigados; “Ven a sus papás como autoridad, y no como alguien de confianza, que le pueda decir que probó una sustancia y de pronto pasó algo, o que están deprimidos”.

Comentaron que, tuvieron la oportunidad de estar con padres de familia, que en algunas ocasiones, lloraron al identificar en que están fallando, aceptando que se han equivocado por dedicar más tiempo al trabajo y en otras ocupaciones, olvidando detectar cosas pequeñas en sus hijos, como el hecho de que se aíslen, cambien su forma de vestir, amigos, así como el tipo de música, y que son alertas que pueden decir que algo está pasando en la vida de los jóvenes, lo cual, sirve también a los maestros para estar al pendiente de los estudiantes.

Quiceno Vásquez, dijo que los padres junto con la comunidad educativa, manifestaron que no cuentan con el conocimiento, ni las estrategias para acompañar al joven, para brindarle ese apoyo que necesita, cuando está teniendo dificultades en su vida.

Te puede interesar: La vida es el tesoro más valioso que tenemos: Gema Quiñónez

De ahí, surgió una idea de crear una red de padres, donde se unan para comenzar a trabajar en toda la temática de salud mental y acompañar a sus hijos, una idea que les pareció valiosa, ya que sería liderada por los papás.

“Los directivos los vemos con disposición, pero preocupados por la problemática, porque ellos tampoco saben cómo hacerle, nos dijeron, ya tenemos grupo de teatro, o club de lectura, en otros surgió la idea de crear buzón de sugerencias, grupos de apoyo, con mayor número de atención de los psicólogos, hay una necesidad de capacitar a los tutores, que son el primer contacto y son el filtro entre psicología y docentes, puedan tener las herramientas necesarias para orientar y priorizar a los chicos que necesitan atención urgente”, resaltaron.

La Especialista en Salud Mental del Niño y el Adolescente (CES) resaltó; “Para hacer frente a estas problemáticas, se requiere recurso y ganas, pero el recurso es menor de las ganas, no son recursos muy altos, pero necesitan líderes comprometidos, tanto en el ámbito escolar, como en el familiar, que se comprometan con la problemática, personas que tomen ese liderazgo, tanto el estudiante como los papás, como un líder de la comunidad educativa que impulsa esas estrategias”.

Yorleny Uribe Muñoz, comentó que en una reunión que tuvieron con los docentes y padres de familia, les indicaron que es necesario escuchar a los jóvenes, en donde ya no pueden pensar como adulto, como papá, y como maestro, para saber los que necesitan.

Indicó que algo que llamó su atención, es la apertura de los jóvenes, que están dispuestos a que trabajen con ellos.

Parral Financiará Ficosec proyecto de terapias psicológicas en escuelas primarias

“Están en un punto donde hay soluciones y deben ser urgentes, donde sí se esperan un poco más, pueden tener; desgraciadamente, en Colombia hemos tenido consecuencias muy graves, que ha hecho que las estrategias incluso en el manejo de drogas tenga que cambiar, porque es adecuarse al consumo y acostumbrarse, que ojalá no tengan que llegar a eso, están en el momento oportuno, puede llegar al abuso, pero si están en el hábito se pueden devolver al no consumo, el mensaje fue, no es necesario consumir, porque es abrir la puerta igual a todo lo que puede traer”, resaltó.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Ana María Quiceno Vásquez, enfatizó que a diferencia de algunas partes de Colombia, el consumo de sustancias nocivas o el suicidio en la ciudad, todavía no está normalizado, considerándolo positivo, ya que aún se ve como una problemática.

“En Medellín, una persona se suicida y es algo normal, a ustedes todavía les duele, tristemente en nuestro país, nos hemos acostumbrado a estas situaciones porque ocurre mucho, entonces yo creo que están en el punto de generar soluciones, pero urgentes y compromiso desde el nivel jerárquico alto, que es el área estatal; que se pueda dentro de las posibilidades, disponer de un recurso más amplio para la atención de la salud mental de la niñez, adolescencia y juventud”, finalizó.