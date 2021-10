Procesan a parralense Gerardo V. por desvío de más de 1 mdp en 2015

Vinculan al parralense Gerardo V. por el desvío de más de un millón de pesos en 2015, cuando se desempeñaba como director de administración de la Secretaría de Hacienda en el Gobierno, durante el mandato de César D. Se le impuso la medida cautelar de resguardo domiciliario; sin embargo, permanecerá preso por otras seis causas penales que enfrenta por el mismo presunto delito.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Fue este lunes cuando al funcionario se le realizó la audiencia de vinculación a proceso, según lo informó la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua, por el presunto delito de peculado agravado, enmarcado en la causa penal 1740/21.

Tras la investigación, en una audiencia realizada en la sala 15 del Tribunal Superior de Justicia, el juez de Control Jorge Napoleón Raya Valdez, del Distrito Judicial Morelos, y agentes del Ministerio Público de la Fiscalía solicitaron el auto de vinculación a proceso.





Según obra en la carpeta de investigación, en 2015, Gerardo V. aprovechando su cargo en la referida instancia estatal, supuestamente simuló el pago de servicios por concepto de cursos de capacitación, para desviar un monto de un millón 160 mil pesos del erario público.

Bajo dichos argumentos presentados por Ministerio Público, el juez de control determinó que había elementos para iniciarle un proceso penal, por lo que le impuso la medida cautelar de resguardo domiciliario, durante los tres meses que estableció para el cierre de la indagatoria complementaria.

No obstante, el hoy vinculado a proceso, permanecerá en reclusión penitenciaria, debido a que además de la causa por la que se le inició el proceso penal, carga a cuestas con otras seis carpetas de investigación por el mismo ilícito de peculado.

Cabe recordar que el ex director de administración de la Secretaría de Hacienda, de hacienda de gobierno del Estado, fue aprehendido el pasado mes de marzo de 2017, junto con el ex alcalde Javier G.P. por presuntos delitos cometidos durante el mandato del ex mandatario estatal César Horacio D.J.