Provocan menores incendio que consume cinco hectáreas de pastizal en Santa Bárbara

Menores provocaron el incendio en la comunidad “Vaqueritos” del municipio de Santa Bárbara; las labores se extendieron por más de cuatro horas, dejando como saldo daños materiales en aproximadamente 5 hectáreas de pastizal y árboles.

Luego de que ayer se registrara un fuerte incendio de pastizal en la comunidad “Vaqueritos” de Santa Bárbara, Protección Civil del municipio, informó que la causa de la conflagración fue originada por menores de edad, quienes se encontraban jugando con fuego.

Las labores se extendieron por más de cuatro horas, afortunadamente no resultaron personas lesionadas, sin embargo, se reportaron daños en aproximadamente 5 hectáreas de pastizal y árboles.

Ante esta situación, exhortó a los padres de familia para que estén al pendiente de sus hijos y les reiteraron la importancia de educarlos sobre los peligros del fuego.

De igual forma emitieron recomendaciones a la población en general las cuales son: no encender fogatas en zonas no autorizadas, no tirar colillas de cigarro en áreas de pastizales.

También manifestaron que es importante reportar de inmediato cualquier conato de incendio que se observe en la comunidad, con la finalidad de que no se extienda.

Cabe señalar que en las labores de sofocación participaron elementos del Ejercito Mexicano, Guardia Nacional, Comisariado Ejidal, Bomberos de Parral, y elementos de Seguridad Pública y Protección Civil del referido Municipio.

De igual forma a los trabajos se unieron los vecinos de la comunidad, por lo que lograron controlar la situación evitando que no se extendiera a sus domicilios.

