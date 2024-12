¿Puedes rentar tu casa si la estás pagando por medio de Infonavit?

Cuando se adquiere una casa por medio de un crédito de Infonavit siempre surge la pregunta si es posible rentarla como una fuente de ingresos extra en la economía familia y aquí te decimos que sí es viable, esto siempre y cuando se cumpla con ciertos requisitos, pero además se siga un procedimiento determinado para no incurrir en problemas legales.

Lógicamente el proceso no es tan sencillo como simplemente poner un anuncio a través del cual se anuncia la casa en renta, sino que principalmente se debe estar al corriente con los pagos del crédito, ya que de lo contrario el Infonavit podrá rechazar la solicitud para arrendar la propiedad y además tendrá la facultad de imponer alguna sanción.

Foto: Archivo / El Sol de Parral

Rentar una casa de Infonavit es una manera de aprovechar la oportunidad de obtener ingresos adicionales, pero hacerlo de una manera informal inclusive puede poner en riesgo tu propiedad y posibles invasiones, por lo que es prioritario conocer los pasos para hacerlo.

¿Cuál es el procedimiento para rentar una casa si la estás pagando al Infonavit?

El procedimiento para rentar una casa si la estás pagando con Infonavit no es tan sencillo y para hacerlo de la manera correcta debes cumplir con ciertos requisitos para evitar que se deriven problemas legales y el primer paso es estar al corriente con los pagos del crédito hipotecario y no únicamente poner el anuncio de que la propiedad está en renta.

Por lo anterior, antes de poner en renta tu casa, se debe informar sobre esta intención al Infonavit acudiendo a una oficina del propio instituto, ya que esta notificación es considerada como obligatoria y en caso de omitirla puede derivar problemas legales, pero sobre todo sanciones.

Foto: Infonavit

Es el Infonavit quien autoriza la renta y para ello es necesario presentar los siguientes documentos: identificación oficial, CURP, acta de nacimiento (original y copia) y acta de matrimonio, esto si el crédito es conyugal, los cuales serán revisados por el instituto para saber que se está cumpliendo con el requisito.

De estar en regla los documentos, se deberá elaborar un contrato de arrendamiento para proteger tanto al arrendador como arrendatario y en el cual es indispensable especificar el monto de la renta, duración del contrato, derechos y obligaciones de ambas partes, así como las reglas sobre el mantenimiento y el uso de la propiedad.

Así mismo, el contrato tiene que ser firmando por ambas partes y una copia se entrega al Infonavit, algo que es fundamental para precisamente evitar problemas legales como disputas o inclusive la pérdida de la propiedad.

Foto: Archivo / El Sol de Parral

Es importante que el arrendatario cuente con un aval, algo que no es obligatorio, pero si muy recomendable como un respaldo para brindar mayor seguridad en caso de incumplimiento del contrato, para lo cual el aval debe ser propietario de un bien inmueble libre de hipotecas, además debe comprometerse a no vender su propiedad durante la vigencia del contrato y estar dispuesto a firmar contratos de renovación en caso de ser necesario.

Además, como recomendaciones adiciones se contempla que las escrituras estén inscritas en el Registro Público de la Propiedad y libres de gravámenes; realizar los pagos continuos del crédito, ya que aunque la casa esté arrendada, tú sigues siendo el responsable de los pagos al Infonavit; así como evitar rentas informales, ya que no se arrendan sin contrato o autorización del Infonavit, puesto que esto puede poner en riesgo tú propiedad y hasta incluso una posible invasión.

El realizar el procedimiento indicado evita exponerte a problemas legales, además de que un contrato sólido, una comunicación clara con el Infonavit y con las medidas de seguridad necesarias, podrás sin preocupaciones obtener ingresos adicionales con la renta de tu casa aún y cuando todavía la estás pagando al Infonavit.

Nota publicada originalmente en: El Sol de Parral