Rastreo del menor Brandon arroja dos posibles ubicaciones

Guadalupe Camacho, abuela paterna del niño Brandon Darey Durán, quien se encuentra extraviado desde ayer miércoles a las 10 de la mañana, en exclusiva para El Sol de Parral, dijo que su nieto salió de su domicilio y le dijo que iría a jugar con un amigo de nombre Luis y ya no regresó, el rastreo efectuado con ayuda de un teléfono celular arroja dos posibles ubicaciones, una en Durango y otra en Camargo.

La abuela del menor, dijo que lo cuestionó antes de salir cuando se percató que llevaba una mochila, y según Brandon se dirigiría a casa de su amigo, por lo que le comentó que en ella llevaba una gorra y una sudadera, así mismo que estarían jugando videojuegos e irían también a jugar futbol hasta una cancha ubicada en la calle Domingo Sarmiento.

El joven Johan, hermano de Brandon, preguntó a su abuela que hacia donde se dirigía su hermano, ya que lo había visto caminando por la calle Primavera, por lo que la señora Guadalupe le contestó que se dirigía a casa de su amigo, pero Brandon iba con un rumbo completamente diferente de donde se encuentra la casa de este menor.

Guadalupe Camacho, abuela paterna de Brandon. Foto: Lorenzo Gutiérrez | El Sol de Parral

Por lo que no dudo en llamarle a Luis para preguntarle si su nieto se encontraba con él en su domicilio, a lo que él respondió que ellos ya tenían tiempo que no se hablaban y no sabía nada de él.

Los padres de Brandon, Martín y Flor, constantemente han enviado mensajes al celular de su hijo y estos han sido contestados; así mismo, les manda fotos de diferentes lugares, diciéndoles que se encuentra en El Salto, Durango y pasado de un tiempo, menciona que se encuentra en Camargo, Chihuahua.

Sin embargo, los familiares del menor no han podido hablar por teléfono y sólo les menciona que se encuentra con bien, por lo que solicitan la ayuda de la ciudadanía para dar con su paradero, o si alguien tiene información de donde localizarlo, se puede comunicar al número telefónico 627-173-62-79 y 627-114-16-32.