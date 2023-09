Médicos pasantes de UACh deben prestar servicio social en su zona o no podrán titularse

Más de 15 jóvenes se encuentran actualmente desempeñándose como practicantes de medicina en la zona serrana, principalmente en la localidad de Balleza. De acuerdo con el departamento de Extensión y Difusión, las garantías que se les ofrecen son directas con la universidad y con la Presidencia Municipal de cada localidad. Según se destacó, ningún estudiante puede negarse a acudir a las plazas asignadas, de ser así, no pueden titularse.

De acuerdo con la información proporcionada por parte de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Chihuahua en su campus Parral, son más de 15 médicos pasantes los que actualmente se encuentran en la sierra desempeñándose como practicantes.

Según señaló el director de Extensión y Difusión, los jóvenes deben de pasar una serie de requisitos académicos para poder prestar su servicio social, el cual están obligados a cumplir.

Determinó que las plazas son distribuidas de acuerdo a la calificación que se obtenga, es decir, el que haya obtenido la mayor calificación del semestre puede elegir a qué parte cubrir su servicio social, en cambio, el que obtuvo la menor calificación, deberá quedarse con la plaza que queda.

En este sentido, refirió que los estudiantes están obligados a prestar su servicio social en la zona en la que les corresponda, y que, de no hacerlo, estos no podrán cambiarse solo por gusto, por lo cual tampoco podrán titularse de manera correcta.

El doctor encargado de esta dirección señaló que los jóvenes cuentan con garantías de protección por parte de la universidad, siendo estas, la protección desde el hospital o incluso, en donde se alojan.

Así también, señaló que en el caso de los jóvenes que van a la sierra, tienen la protección, además de la universidad, de la Presidencia Municipal, y que al recibir una alerta de riesgo se analiza y se determina cuál será el seguimiento.

Informó que existe la posibilidad de que se haga el cambio por razón de violencia o inseguridad del doctor pasante, y que en esta cuestión, la universidad lo coloca en otro hospital de otra región serrana.

No obstante, señaló que los estudiantes no pueden ser removidos solo por el gusto particular, y que, si no quieren asistir a la plaza asignada, tiene la voluntad de hacerlo, pero que no pueden continuar con su titulación hasta el año entrante.

