Recibieron empleados de confianza de El Oro pago de dos quincenas atrasadas

Luego de que se acordara el mes pasado un plan de pago a los más de 300 trabajadores del Municipio de San Francisco del Oro, se les liquidó ayer dos quincenas para los de confianza y una a los sindicalizados y no tres, como se tenía establecido, lo que generó descontento entre los trabajadores ya que trascendió el siguiente pago será hasta el mes entrante.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Mayte Rodríguez, secretaria General del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de San Francisco del Oro, informó que ayer se llevó a cabo una parte del pago pendiente para los empleados de la Presidencia.

La representante sindical detalló que únicamente les depositaron el pago de dos quincenas para los trabajadores de confianza y una para los agremiados al sindicato, situación que generó descontento.

En el contexto de esta problemática se resalta que en semanas pasadas se acordó con Gobierno del Estado el pago pendiente de cinco quincenas para más de 200 trabajadores de la administración municipal.

Para liquidar este monto se acordó que se les pagaría en dos exhibiciones. La primera exhibición sería de tres quincenas para los trabajadores sindicalizados y una para los de confianza, y la segunda parte sería de tres para los trabajadores de confianza y una para los sindicalizados.

A mediados de julio se llevó a cabo la primera exhibición con éxito, no obstante, el pago que se debió de liberar ayer, no se consolidó como se tenía acordado debido a que no se completó con las participaciones.

La Secretaria General del Sindicato consideró que no se cumplió con el acuerdo para liquidar el sueldo pendiente que no se pagó a centenares de trabajadores que se vieron afectados por la situación.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

El problema que representó las cinco quincenas de pago que se sumaron, generó que se tomaran las oficinas y estallara una huelga de los trabajadores sindicalizados que generaron un acuerdo que hoy consideran que no se respetó.

Nota original de El Sol de Parral