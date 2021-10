Reducción a Pymes golpearía a la economía: Coparmex

Ante la posible reducción del presupuesto para el 2022, destinado para las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes), el cual de llegarse aprobar se reduciría un 30 por ciento, es decir del presupuesto que recibieron en 2021 que fue de 456.7 millones de pesos, pasaría a 330 millones 382 mil pesos para 2022, por lo anterior el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana a nivel local, declaró que esto representaría un golpe fuerte a la economía en general, “sin embargo el Gobierno Federal nos está acostumbrando a trabajar con nuestros propios medios y herramientas, y no nos quedará más que aguantar”.

En septiembre el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, entregó la propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación, en el cual expone una reducción del 30 por ciento al presupuesto destinado para las Pymes.

Por lo anterior, en lugar de recibir 456.7 millones de pesos se reduciría a 330 millones 382 mil pesos para el año 2022.

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana a nivel local, Martín Flores, declaró que de llegarse aprobar esto vendría a afectar y a castigar la economía en general.

En este sentido, argumentó “todavía no está aprobado, esperemos que no se apruebe así con esa reducción tan grande para el presupuesto; sin embargo, si se llega a dar no podríamos hacer nada más que aguantar y hacerle como podamos, como ya nos está acostumbrando el Gobierno Federal, a trabajar nosotros con nuestros propios instrumentos y al último no esperar nada más de ellos, porque estos últimos años así nos han estado tratando, esa es la tónica del gobierno, bajar los presupuestos para destinarlos a otros proyectos”.

Comentó que como empresarios no quedaría otra alternativa que trabajar más, redoblar esfuerzos para evitar una crisis en el sector empresarial.

Cabe mencionar que dentro de la dependencia liderada por Tatiana Clouthier, la Unidad de Desarrollo Productivo, el principal órgano encargado de apoyar a los emprendedores, tendrá un presupuesto de 86 millones 770 mil pesos, lo que representa una reducción de 15 por ciento respecto a lo que ejercerá este año.

Un análisis del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados detalla que desde 2019, durante el primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, se esfumó la ayuda para las pequeñas unidades económicas y a los emprendedores.

La desaparición de estos apoyos comenzó con el Fondo Nacional Emprendedor y el Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario y a la Mujer Rural (Pronafim), que desde la formulación del Paquete Económico 2020 dejaron de recibir recursos públicos.

Ambos proyectos estaban enfocados en apoyar a las Pymes, aunque uno de los principales ejes del Pronafim era otorgar microcréditos con tasa de interés preferencial, así como una capacitación, incubación y ahorro para las compañías.