Regidora Dalila Villalobos, a disposición del PRI para comicios de 2024

"Que mi partido me posicione donde pueda servirle", expresa Dalila Villalobos, actual regidora del PRI en el Ayuntamiento, quien esta mañana dio a conocer que su experiencia la ha llevado a conocer sobre el buen manejo de las finanzas municipales, así como el verificar que se cumpla con lo establecido, por lo que no descarta que pueda cubrir la candidatura de Síndica Municipal, no obstante, señaló que solo si el partido se lo solicita, pues está abierta para ocupar cualquier otro cargo.

Esta mañana, la regidora por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) dio a conocer sus aspiraciones políticas para este próximo año electoral, donde explica que, podría aspirar a tener un cargo de elección popular, y que no descarta que sea la Sindicatura Municipal.

Detalla que, de ser así, se encuentra preparada para ejercer el cargo sin ningún problema, pues platica que, dentro del Cabildo Municipal, ha estado trabajando temas de transparencia y el buen manejo de recursos, implementando iniciativas que favorecen a ello, por lo cual, no descartó que pudiera ocupar la sindicatura del Municipio.

No obstante, también añadió que se encuentra lista para ocupar cualquier cargo que el partido al que representa le designe, pues detalla que buscará estar en las boletas electorales del 2024 con cualquier cargo que le brinden.

“Mentiría si dijera que no aspiro a algo (…) me declaro abierta y disponible con entera disposición para que el partido y los simpatizantes, si así lo deciden, yo ocupe un cargo”, manifestó la entrevistada.

En este sentido, recordó que su trabajo dentro de la actual administración se ha enfocado en poder revisar el plan financiero que tiene el Municipio, así como los temas de transparencia y corroborar el buen manejo del recurso, por lo cual, no dudó en que su próximo cargo sea la Sindicatura Municipal.

Parral

No obstante, agregó que ella está dispuesta a “entrarle” a cualquier cargo, y que está a la espera de que lleguen los tiempos electorales para poder definir su rumbo, junto con el partido al que representa.

Dalila Villalobos, es una regidora del Partido Revolucionario Institucional en la actual administración, y se ha caracterizado por ser de oposición, por lo cual, su trabajo lo ha enfocado en la revisión profunda de los programas sociales, así como del fondo financiero que existe.

