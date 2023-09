Regidores de MC reactivarán programa de Asistencia Vial en la Vía Corta

Regidores de la fracción de Movimiento Ciudadano volverán a implementar el programa de asistencia vial que realizó en el mes de julio debido a la cantidad de accidentes que se presentan en la Vía Corta a Chihuahua. Consideran esta carretera como una de las más peligrosas del estado debido a la falta de mantenimiento por parte de las autoridades federales.

Efrén Rodríguez Beltrán, coordinador de los regidores de Movimiento Ciudadano, indicó que por esta vía circulan mercancías, turismo, familias y personas, sin embargo, las malas condiciones ponen en riesgo la seguridad de las familias y representan un grave riesgo para los automovilistas, también, señaló que en el mes de julio durante las Jornadas Villistas implementaron el operativo de asistencia vial para personas que tuvieran fallas mecánicas por las malas condiciones de la carretera.

En este programa de asistencia vial a conductores, informó que se brindaron más 200 servicios por parte de los regidores de Movimiento Ciudadano, donde se atendieron desde ponchaduras de neumáticos por los baches, piezas de la suspensión de los vehículos dañados, hasta la volcadura de una camioneta donde viajaba una familia, en este caso, se les proporciona asistencia médica por parte del programa de Médico en su Casa.

Indicó que debido a que continúan las malas condiciones de la carretera Vía Corta a Chihuahua, donde incluso ahora se encuentra peor que el mes de julio, los regidores van a continuar con el programa de asistencia vial, ya que se están presentando muchos accidentes viales en esta rúa. Mencionó que darán el arranque este próximo 25 de septiembre donde las personas podrán comunicarse al teléfono 627-104-6273 para solicitar apoyo.

Explicó que esta carretera pone en riesgo la vida de las familias y representa un grave riesgo para la seguridad, dijo que esto no tendrá solución si no continúa con los trabajos de mantenimiento por parte de las autoridades federales, dijo además que a pesar de los numerosos señalamientos de la ciudadanía no se les ha hecho caso.

Foto: Javier Cruz | El Sol de Parral

Aseguró que el Gobierno Federal ha permanecido indiferente a las súplicas de una comunidad que está sufriendo las consecuencias de una carretera en pésimo estado, por lo que ellos continuarán manifestándose a que se realicen las reparaciones pertinentes, porque que las autoridades federales le están viendo la cara.

Indicó que los 10 regidores de MC están coordinados para continuar con el programa de asistencia vial entre los que se encuentran; José Ángel Rivera, Liliana Valdez, Carlos Duarte, Efrén Rodríguez, Aurelia Reyes, Víctor Vega, Tania Ibarra, Héctor Díaz, Betty Yáñez y Cecilia Arvizo, que representan la bancada de Movimiento Ciudadano.

Rodríguez Beltrán aseguró que las deterioradas condiciones de la Vía Corta han sido motivo de innumerables lamentos por parte de los parralenses, quienes día a día experimentan los estratos de una infraestructura vial descuidada.

Los baches, la falta de mantenimiento y las condiciones peligrosas de la carretera no solo han afectado a los conductores locales, sino que también han mermado la economía local al dificultar el transporte de mercancías y el acceso a servicios básicos, por esta vía circular de mercancías, turismo, familias y personas.

Ante esta preocupante situación, los regidores de Movimiento Ciudadano han asumido un papel proactivo al escuchar las quejas y demandas de la comunidad, los representantes municipales han hecho eco de la frustración de los parralenses y han reiterado su llamado al Gobierno Federal para que tome medidas urgentes y resuelva los problemas en la vía corta.

Sin embargo, la falta de interés por parte de las autoridades federales ha llevado a los regidores a idear estrategias y alternativas para respaldar a la población afectada, tales como el programa de asistencia vial que fue implementado durante la temporada vacacional.

Nota publicada originalmente en El Sol de Parral